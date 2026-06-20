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▲陳美鳳（如圖）今晚「娶媳婦」，祝福吳東諺和白家綺。（圖／記者林柏年攝）

▲陳志強、曾智希（右）出席吳東諺和白家綺婚禮。（圖／記者林柏年攝）

▲潘若迪（左）和沈玉琳（右）今晚一藍一粉，自嘲像新人。（圖／記者林柏年攝）

▲胡瓜包5位數紅包。（圖／記者林柏年攝）

▲曾國城夫妻出席婚禮。（圖／記者林柏年攝）

陳美鳳今（20）晚頂著一頭俏麗短髮出席吳東諺、白家綺的婚禮，褲裝造型不失典雅、性感。走進會場後，陳美鳳坐在台下和賓客閒聊，場內攝影機也拍到她最真實、自在的一面，讓媒體室許多人驚呼顏值實在太高，完全看不出已經要70歲，狀態好到可怕。陳美鳳俏麗短髮配上褲裝，展現年輕氣息和典雅風格，陳美鳳說因為吳東諺都叫她「媽咪」，所以今天是娶媳婦非常開心，而白家綺告訴她，婚禮主題是「走紅毯」，所以陳美鳳開始飲食控制，今日看起來身形纖瘦不少，尤其她進場後，場內的攝影機拍到她和同桌賓客聊天，非常放鬆的模樣，就算沒有燈光、濾鏡，側臉也小到不可思議。另外，在台劇《阿松與阿暖》中飾演白家綺前夫的柯叔元也到現場，他笑說，「我的前妻，無緣的那個，跟吳東諺結婚了，恭喜他們！」林玟誼也祝福劇中姑姑白家綺夢想成真，「替他們開心！」陳志強也帶著老婆曾智希出席，他透露吳東諺有邀請他當伴郎，但因為後來結婚了，沒辦法當伴郎，「祝福他們把這個未完成的宴客，今天可以完成，希望他們認真辦婚禮，玩就交給我們，百年好合！」至於做人進度如何？陳志強說，「剛剛遇到潘若迪，每次都問怎麼還沒有，晚上拚給你看！」胡瓜和白家綺一起主持《台灣那麼旺》多年，又認識了吳東諺，他直呼兩人就像是自己的孩子，看到他們步入下一個階段非常替他們開心，至於禮金包多少？胡瓜大方透露有5位數，「要養4個小孩！當然要包多一點！」但因為實在太大包，數鈔機還一度卡住，相當驚人。