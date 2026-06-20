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▲波音737重落地擦尾冒煙 哈爾濱機場驚險畫面曝光（圖／截自新京報）

日本春秋航空昨（19）日一架由東京成田機場飛往哈爾濱的航班，在哈爾濱太平國際機場降落時驚傳「重著陸」意外，機尾疑似刮擦跑道，現場畫面曝光，所幸未造成任何人員傷亡，後續航班已緊急取消。據《新京報》報導，事故航班為春秋航空日本（Spring Japan）執飛的IJ213航班，原訂由東京成田機場飛往哈爾濱，最終著陸時間較原計劃延誤約10分鐘。據航旅縱橫App顯示，執行該航班的機型為波音737客機。事發後，哈爾濱太平國際機場客服證實，該機後續排定的航班已直接取消，事件並未造成任何人員傷亡，也未對機場其他航班的起降作業造成影響。官方初步通報，取消原因為「機械故障」，目前飛機已停飛接受全面安全檢查，重點排查項目包括機身結構、尾部區域以及起落架等關鍵部位，以釐清事故確切原因。「重著陸」是航空業界用語，指飛機降落時垂直衝擊力道超出正常範圍，輕則導致機體受損，重則可能影響飛機結構安全，國際間發生重著陸事故後，依規定都須對飛機進行詳細的結構檢查，確保適航安全無虞。目前事故詳細原因仍在調查中，春秋航空日本與哈爾濱機場方面尚未對外公布進一步細節。