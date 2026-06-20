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外資麥格理資本最新報告將台積電目標價由2550元調升至3380元，調幅約33%，投資評等維持「優於大盤」。麥格理指出，台積電可受惠市場需求熱絡，並持續為客戶提供更佳效能，因此有機會維持定期調價能力，帶動整體平均售價提升。麥格理認為，台積電正逐步調整製程布局，將資源優先放在先進製程，並系統性縮減成熟製程比重。這項策略除了可更有效運用有限的晶圓廠空間，也可能進一步拉高整體產品平均售價。報告指出，隨台積電持續轉向先進製程，整體晶圓產能預計將維持溫和成長。原因在於先進製程所需的製程層數更多，每單位晶圓產出需要占用更多廠房空間與設備資源，因此製程技術升級後，每平方英尺可產出的晶圓數量自然下降。麥格理表示，這樣的產能特性將限制整體原始產能快速擴張，也有助於支撐先進製程的溢價定價能力。在資本支出方面，麥格理認為，台積電在單一年內大幅拉高資本支出的可能性不高，主要受到實體基礎設施限制。報告指出，全球主要晶圓代工廠都面臨無塵室空間不足問題，若無足夠空間，就無法實際安裝更多設備，即使市場需求強勁也一樣。因此，麥格理預期，台積電資本支出將採取較為漸進、穩健的成長路徑，並與未來幾年新晶圓廠完工及啟用時程密切相關。麥格理同步上修台積電今年至後年各年度淨利預估，分別調高4%、7%及1%，主要反映平均售價提高後，營收表現可望優於原先預期。新目標價3380元則維持21倍目標本益比，並將評價基礎由2027年預估每股盈餘延伸至2028年預估每股盈餘。麥格理預估，台積電2025年至2028年每股盈餘年複合成長率可達34%。