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在101開幕5天就停業！瑞士巧克力品牌親曝原因

▲瑞士精品巧克力「Läderach」於1962年創立，目前在全球超過30個國家設有門市，台灣首店於6月15日進駐台北101設立旗艦店。（圖／台北101臉書）

頂級巧克力賣5天就沒貨停業！賈永婕發聲了

▲賈永婕坦言巧克力真的賣太好了，「請再給品牌一點時間，巧克力正在瑞士準備上飛機，他們也迫不及待地要來台灣。」（圖／賈永婕臉書）

瑞士頂級巧克力品牌 Läderach 台北101旗艦店近期剛開幕，就引爆排隊搶購熱潮。沒想到昨（19）日品牌突然宣布，將從6月20日起暫停營業，以進行商品補貨與營運準備。對此，台北101董事長賈永婕也發聲表示：「真的賣太好了，真的不好意思，請再給品牌一點時間！」瑞士精品巧克力「Läderach」於1962年創立，所有巧克力皆於瑞士格拉魯斯州生產製造，目前在全球超過30個國家設有門市，台灣首店於6月15日進駐台北101設立旗艦店。而Läderach位於B1的門市剛開幕，就天天吸引大批民眾前往現場排隊搶購，才過不到5天，官方就發出暫停營業公告，坦言自台北101旗艦店開幕以來深受消費者喜愛，許多招牌商品在開幕後迅速售罄，實際需求超出原先預期，因此為了補足商品，「6月20日起暫停營業，進行補貨與相關準備作業。」品牌說明，目前正與瑞士總部密切合作，全力安排新一批商品來台，希望能在最短的時間內完成補貨。同時也向未能購買到心儀商品的顧客致歉，最新營業資訊將陸續公布於官方社群平台。針對台北101全新的巧克力門市僅開幕5天就因缺貨而停業的事件，賈永婕今（20）日也發文表示：「哎喲，大家都在哀嚎⋯怎麼暫時停業！下次網紅董事長應該不要推薦。」賈永婕同時也坦言Läderach巧克力真的賣太好了，「請再給品牌一點時間，巧克力正在瑞士準備上飛機，他們也迫不及待地要來台灣。」不少粉絲也在下方留言，「賣到缺貨，賈董的行銷力道太強了」、「下次可以請品牌多備商品，有賈董推廣，很快就售罄啦」、「這家的巧克力真的很好吃」、「今天撲空了」。