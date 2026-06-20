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韓國樂團FTISLAND今（20）日起在Legacy TERA連續開唱2天，隨著芒果季正在進行中，主唱李洪基也在舞台上拿著一顆切好的芒果狂嗑，愛到一邊唱歌一邊狂吃，甚至還分給一旁的成員們，不過因為芒果切得太大塊，水果差點從嘴巴裡掉出來，掀起許多網友熱議。為了今天的演唱會，FTISLAND昨晚就在信義區超突襲，在街頭帶來40分鐘的隨興表演，活動途中李洪基超親民跟粉絲熱烈互動，直接接過粉絲送上了芒果，不吃沒怎樣，一吃不得了，他直接被美味程度嚇得雙眼張大，一口接著一口狂吃，直接愛上台灣芒果。搞笑的是，今晚的演唱會中，李洪基在談話時間時，更是直接捧著一大盒芒果，坐在台上超悠哉開吃，先是放到樂手嘴裡，不過因為太大塊，還差點害人家吐出來，差點變成演出事故。接著李洪基仗著自己說話時間還沒到，在台上端著吃不停，李在真更是直接說：「我命令你現在給我芒果！」讓李洪基慌張地端著一大塊芒果放到李在真嘴裡，不說還以為是演唱會後台，讓台下尖叫聲四起。而李洪基不只在談話時間吃芒果，他連歌唱到一半都還要去拿一塊芒果吃，更神奇的是，他就算嘴巴裡塞芒果，唱出來的歌聲都還是沒有改變，讓許多粉絲看完紛紛笑瘋，直呼「他其實是來台灣表演邊吃芒果邊唱歌嗎」、「他為什麼都不會因為太甜ㄍㄟˊ到」、「不知道要稱讚台灣芒果厲害，還是李洪基厲害」、「看完明天也想去買芒果吃了。」