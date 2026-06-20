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中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員汶汶，今（20）日下午參加私人棚拍時，遭到一名粉絲持刀攻擊，導致頸部受傷，現在已經緊急送醫治療，經醫療團隊評估後，目前暫無生命危險，但仍在手術室接受進一步治療與觀察，而中信球團稍早回應，表示本案已交由警方調查，且以後將禁止旗下啦啦隊隊員私接粉絲互動活動。據了解，事發當時汶汶的拍攝活動正在進行中，沒想到卻遭到徐姓攝影師持刀上前，導致汶汶頸部受傷，雖然現場多名攝影及工作人員立即上前制止，過程中亦有數人遭到輕微割傷，汶汶隨後緊急送往醫院治療，經醫療團隊評估後，目前暫無生命危險，但仍在手術室治療觀察中。對於突如其來的意外，經紀公司與中信兄弟球團已啟動緊急應對機制，宣布將全面加強旗下啦啦隊成員出席活動時的安全措施，並增派現場保全人力，以避免類似事件再次發生，同時也宣布，將暫停旗下拉拉隊員所有非公開、私人性質的粉絲互動活動。經紀公司強調，對於任何形式的暴力行為「絕不容忍」，目前已將本案交由警方介入調查，將全力配合後續司法程序，並呼籲外界給予傷者及相關人員空間與時間休養。此外，球團也呼籲粉絲理性應援，切勿將支持偶像的情感轉化為不理性的行為，避免造成無法挽回的傷害。