「男友不要氣套餐」

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春水堂吃到700元太貴了？男開罵內容引爆社群論戰

▲事件在社群發酵後，茶湯會試圖在社群平台 Threads 上發文「男友不要氣」的2種套餐組合，卻引發社群輿論反撲。（圖／Threads@茶湯會）

茶湯會幫推「男友不要氣套餐」！幽默操作社群反遭炎上

▲茶湯會近期因為一篇社群發文，慘遭輿論炎上。（圖／記者蕭涵云攝）

茶湯會緊急下架貼文！致歉：未來將更嚴謹

近期有民眾在春水堂用餐時，目擊隔壁桌情侶為餐點費用爆發激烈爭執，起因是男友不滿女友點了 700 多元的餐點，當場將女方罵哭，事件曝光後迅速在網路上引發熱議，掀起男女論戰。沒想到，春水堂旗下手搖飲品牌「茶湯會」趁機在社群平台發文蹭社群熱度，製作虛構的，結果一秒引火上身，遭大批網友砲轟是在力挺小氣男，茶湯會今（20）晚也緊急刪文並發出致歉聲明。春水堂700元事件，起源於近期有民眾在社群Threads上分享目擊過程，一對情侶在春水堂用餐，男友對著女友抱怨：「妳吃一餐要七百多塊？這一坨要七百多？」他認為這筆錢不如去吃鍋貼，並狂罵：「妳去星巴克是為了喝氣氛嗎？為了喝那個機器用出來的咖啡要一百多塊嗎？我沒有不讓妳吃欸！但這麼貴值得嗎？」事件過程與相關言論曝光後，有不少網友紛紛痛批男方又窮又小氣，笑他是盪森男（台語窮酸之意），多數人認為春水堂本就不是平價餐廳，兩人用餐700多元相當正常，紛紛替女方抱不平。事件在社群發酵後，茶湯會試圖在社群平台 Threads 上搭上話題熱潮，發文表示由「老大春水堂」要求代發，聲稱順勢推出兩款不到 700 元、標榜「男友不要氣」的2種套餐組合：溫潤花系： 珍珠奶茶、功夫麵、黃金香酥雞；清新花系： 檸檬蘆薈凍飲、手工素麵線、茶香高麗菜。但這篇行銷貼文，立刻被大眾解讀為品牌方帶有揶揄意味，且角度還是力挺該名男方，引發強烈抨擊。隨著貼文引爆爭議，茶湯會於今（20）日火速發文道歉：「貼文因內容規劃與文字表達不夠周全，造成茶友們不舒服的感受與誤解，我們誠摯向大家致歉。」茶湯會進一步強調，春水堂始終珍視的立場是「希望每個人都能在餐桌上好好享用美食」。品牌認為，無論性別、不論點餐多寡，每位茶友都應該毫無壓力、想怎麼吃就怎麼吃。茶湯會表示，此次事件讓團隊深刻省思，目前已將該篇貼文下架，未來在內容企劃上會更加嚴謹，最後也感謝每一位願意分享真實想法的茶友。