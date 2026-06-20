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▲劉建良向記者透露：「無論是誰，汶汶（如圖）都不應該遭遇這樣的事，也希望不要有模仿效應產生。」（圖／記者張一笙攝）

▲有網友前陣子在社群拍到「汶汶阿伯」努力拍攝的畫面，未料竟成殺人犯。（圖／翻攝自Threads）

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員汶汶（王敬汶）今（20）日下午參與私人棚拍活動時，現場突然發生駭人攻擊事件，據了解一名男性粉絲在活動進行期間情緒失控，竟持刀朝汶汶攻擊，造成她頸部受到嚴重傷害，突如其來的狀況讓現場所有人措手不及，多名攝影同好見狀立刻上前制止，希望避免事態進一步惡化，現場一度陷入混亂。對此，活動場地負責人劉建良（琴佳諾）接受《NOWNEWS今日新聞》記者訪問時，表示將與中信兄弟球團一同向加害者提告並求償，同時直言：「希望未來不要有模仿效應。」根據活動場地主辦人劉建良受訪時表示，當時共有2名攝影師在協助壓制嫌犯過程中遭刀械波及，手部出現割傷情形，所幸傷勢並不嚴重。不過汶汶的狀況相對危急，因傷口位於頸部重要部位，醫療團隊擔心影響血管與神經，因此緊急安排手術治療，所幸目前所有傷者均無生命危險，狀況已逐漸穩定。劉建良表示：「近年來隨著台灣棒球興盛帶動啦啦隊文化發展，無論是韓籍啦啦隊或是台灣啦啦隊都有一大票死忠粉絲，因此爭風吃醋的事件時有耳聞。」劉建良接著表示：「但無論如何，汶汶都不應該發生這樣的事，也希望未來不要有模仿效應發生！」根據記者過去參與過同性質攝影活動時，攝影會通常會分成2套衣服每次3時段拍攝，或是3套衣服每次2時段拍攝，然而許姓嫌犯在第一套服裝、第一時段時就無預警將預藏的水果刀拿出來向受害人攻擊，由於當下大家都還在準備狀態，因此對於突發的狀況無法第一時間反應，所幸後續現場所有攝影同好通通上前壓制加害者，才沒讓事情惡化。據了解，許姓嫌犯在球場被不少人稱呼為「汶汶阿伯」，有知情人士向記者透露，這位「汶汶阿伯」從很久以前就支持著汶汶，前陣子甚至有網友在社群上討論他，被不少網友大讚「鐵粉」，沒想到沒多久就發生砍頸殺人事件，令外界十分震驚。中信兄弟球團與經紀公司宏將多利安娛樂晚間發布聯合聲明證實此事，表示事件發生後已立即派員趕赴醫院了解狀況，並全力協助後續醫療與法律事宜。目前案件已由警方接手調查，相關證據也已陸續蒐集完成。球團強調，任何人都不應以暴力方式表達情緒，更不能將支持偶像轉化為對他人安全的威脅，未來將配合司法機關釐清整起案件經過。劉建良表示，後續將與中信兄弟球團共同向嫌犯提出民事求償，並希望警方以殺人未遂方向偵辦此案。另一方面，中信兄弟也宣布即日起強化主場保全措施，提升所有表演人員的人身安全保障，同時暫時禁止啦啦隊女孩私下參與私人活動，待整體安全機制重新檢討後再行評估。這起震驚棒球圈的攻擊事件，也再次引發外界對偶像活動安全管理問題的高度關注。