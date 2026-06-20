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▲汶汶以前靠外拍維生，曾經歷一段沒自信的低潮期。（圖／資料照）

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員汶汶今（20）日下午參加台北市大同區一處民宅舉辦的棚拍活動，未料竟遭一名許姓攝影師持預藏水果刀攻擊頸部，她被緊急送往醫院手術中，目前生命跡象穩定。汶汶近年除了是中信兄弟啦啦隊成員，也曾是《同學來了》的班底，更早之前還是外拍模特兒，歷經過一段低潮期，後來靠樂觀個性重拾自信，再努力靠工作累積高人氣，現在網路與攝影圈擁有不少支持者。現年28歲的汶汶從大學二年級開始投入外拍工作，憑藉亮眼外型與個人特色逐漸打開知名度，外拍也是當時的主要收入來源。然而看似發展順利的她，因外拍市場競爭激烈，活動人數不足導致團拍頻繁延期甚至取消，讓她一度懷疑自己是否已被新人取代，甚至深夜獨自躲起來痛哭，認為是不是自己不夠漂亮、身材跟能力不夠好，「我就是長得那麼醜，所以我都沒有工作，完了！我的人生，要開始找下一份工作了」。好在汶汶沒有因此放棄，個性樂觀的她很快重新振作，還笑說只要聽到別人稱讚「妳很漂亮」就能瞬間被治癒；在選擇突破舒適圈後，也意外獲得《同學來了》節目試鏡機會，成功跨足演藝圈；之後又加入中信兄弟啦啦隊Passion Sisters體系，憑藉活潑個性與親和力吸引更多球迷認識，逐漸成為啦啦隊圈備受關注的新生代成員之一。一路走來，父母也從最初擔心演藝圈環境複雜，到後來親眼見證女兒被粉絲認出的人氣，有次全家到台北101跨年時，沿途不斷有民眾上前打招呼，讓爸媽開心得偷偷在旁拍照留念，也成為她持續追夢的重要動力。然而今日下午約2時20分，汶汶出席由琴佳諾攝影有限公司舉辦的公開棚拍活動時，遭長期參與其活動的許姓攝影師持刀攻擊。根據主辦單位聲明，對方事先將水果刀藏於外套內，趁活動進行期間突然行兇，導致汶汶頸部受傷，現場人員見狀立即衝上前壓制嫌犯。主辦單位表示，工作人員及其他攝影同好當下合力制伏許男時，也有多人手腳受傷，轄區警方獲報後迅速到場處理，救護車則將傷者送往醫院，目前手術中，生命徵象穩定。公司強調譴責任何暴力行為，後續已委託律師處理相關法律程序，全案目前由警方進一步調查中。經紀公司與中信兄弟球團事發後立即啟動緊急應變機制，除了將全面檢討並強化旗下啦啦隊成員出席活動時的安全維護措施外，未來也將增派現場保全人力，提升活動安全規格，避免類似事件再次發生。同時宣布，即日起暫停旗下啦啦隊所有非公開及私人性質的粉絲互動活動，後續將視整體安全評估結果再行規劃相關安排。