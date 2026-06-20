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2026年亞洲擊劍錦標賽（ASIAN FENCING CHAMPIONSHIPS 2026）於今（20）日在印度新德里（NEW DELHI）進行男子銳劍（Epee）個人賽事。我國代表隊選手李讓一路晉級決賽，最終摘下銀牌。此項成績為台灣擊劍歷史上首度打進該項賽事之個人冠亞軍決賽，刷新歷史最佳紀錄。同時，因本屆賽事前4名選手可獲得我國2026年第20屆名古屋亞運（The 20th Asian Games Aichi-Nagoya）參賽資格，李讓已正式鎖定亞運個人賽門票。本屆賽事為亞洲擊劍總會（Fencing Confederation of Asia, FCA）舉辦之年度最高級別公開賽事。賽事自6月19日起於印度新德里展開，共吸引亞洲與大洋洲地區超過30個國家、數百名菁英選手同場角逐。男子銳劍個人賽事中，我國代表隊選手李讓表現穩定。於關鍵四強賽中，李讓對陣世界排名第7的哈薩克選手庫班諾夫（KURBANOV Ruslan），最終以 15:12 獲勝，強勢挺進金牌戰；於隨後進行的決賽中，李讓對陣世界排名第8、且為東京奧運男子銳劍團體金牌成員的日本名將山田優（YAMADA Masaru），最終以 8:15 落敗，收穫銀牌，仍創下我國男子銳劍在亞洲錦標賽個人賽的隊史最佳成績。