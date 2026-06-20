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美國總統川普18日在Truth Social發文表示，蘋果已同意與英特爾合作，在美國進行晶片設計與生產；他也宣稱，輝達已同意以英特爾製造技術生產首階段晶片，馬斯克則將打造名為TerraFab的大型晶圓廠，並與英特爾技術團隊共同設計。川普將這些安排形容為美國半導體製造回流的一環。他在文中批評，過去美國政府未能透過關稅與產業政策保護本土製造，使半導體工廠外移至台灣等地；美國雖保有晶片設計能力，但必須重新把晶片製造帶回美國。他表示，上任後決定協助英特爾，目標是讓晶片從設計到製造都能在美國完成。川普並將輝達、TerraFab及蘋果與英特爾的合作，列為美國強化本土晶片產業的幾項重要進展。川普也在貼文中提到，美國政府先前決定協助英特爾，條件是取得公司10%股權。他表示，政府提出方案時，英特爾市值約1000億美元，如今已超過6000億美元。他以此強調，英特爾近9個月市值增加超過5000億美元，並反問外界「上一次有哪位總統替美國賺到錢是什麼時候」。不過，川普並未在貼文中說明蘋果、輝達或TerraFab計畫將採用哪些晶片製程、涉及哪些產品，也未交代合作時程、投資規模或量產安排。