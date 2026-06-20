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▲汶汶（如圖）今日在拍攝活動現場，突然遭到徐姓攝影師持刀上前，雖然現場多名攝影及工作人員立即上前制止，但仍導致她頸部受傷。（圖／汶汶IG@jessie.02.21）

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員汶汶，今（20）日參加私人棚拍時，突遭一名粉絲持刀攻擊，導致頸部受傷，緊急送醫搶救並進行手術，生命徵象穩定。消息一出不僅粉絲震驚不已，身為隊友的峮峮也在IG限動上心疼發聲：「願大家都能更理智更善良。」其他啦啦隊女孩、網友也紛紛留言集氣，盼汶汶能早日康復。汶汶今日在拍攝活動現場，突然遭到徐姓攝影師持刀上前，雖然現場多名攝影及工作人員立即上前制止，但仍導致她頸部受傷，緊急送往醫院搶救，手術已順利完成，目前暫無生命危險。汶汶遭割頸的消息一出，讓粉絲們震驚且不捨，同為Passion Sisters的峮峮，晚間也在IG限動上發聲，表示：「願大家都能更理智更善良，互相保護。」對於隊友遭到攻擊感到十分心疼。對於這場意外，經紀公司與中信兄弟球團發出聲明，嚴肅表示：「無論基於何種原因，皆不應以失控、威脅或傷害他人的方式表達情緒，更不應將喜愛與支持轉化為對他人人身安全的侵犯。」球團及經紀公司強調，即日起將於主場活動加派保全保護所有表演者安全，並暫時禁止女孩私自參與私人活動。不只峮峮，包括邊荷律、芊芊、沛婕、短今、妮可、少鹽等啦啦隊女孩也都紛紛留言，希望汶汶能早日康復，其他網友也直呼：「好可怕……」、「感覺一輩子的心理陰影，人沒事了心裡的傷怎麼辦」、「為什麼要這樣」、「希望沒事」、「各隊啦啦隊的姊姊們要小心。」另外，活動場地負責人劉建良（琴佳諾）受訪時，表示將與中信兄弟球團一同向加害者提告並求償：「希望未來不要有模仿效應。」