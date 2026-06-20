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遊戲巨頭育碧（Ubisoft）聯合創辦人吉列莫特（Claude Guillemot）驚傳去世，享壽69歲。他在法國西部駕駛小飛機時，遭遇了一起致命的飛機墜毀事故，育碧已經證實了這項不幸消息。綜合外媒報導，吉列莫特於當地時間19日下午6點，在法國西部大西洋盧瓦爾省附近機場的一起空難中去世，飛機在降落時意外墜毀，在現場引發大火。目前還不清楚飛機失事原因。失事飛機是塞斯納421型雙引擎小飛機（Cessna 421 twin-engined），該架飛機為吉列莫特所有，據了解失事當天正是由他本人駕駛。機上還有另名乘客不幸罹難，據傳是一位飛行駕教，但尚未得到確認。Ubisoft發表聲明表示，「懷著無比悲痛的心情得知，集團聯合創始人吉列莫特因意外事故去世。在這個艱難時刻，我們與他的家屬和親人同在。現階段不會再發布任何進一步消息」。