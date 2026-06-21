電玩已經不是小孩子的專利，有民眾分享，自己已經40歲、有孩子了，還是堅持每天打電動，「希望能為世界帶來一些正能量」，釣出許多40、50歲的人表示，自己也還在堅持每天玩遊戲，國外就有研究指出，玩遊戲其實有8大好處，可能有助於延緩老化，成大醫院家庭醫學部主任吳至行指出，任何一種形式跟外界的連結，都是延緩老化的好方法，但他也提醒打電動的缺點，建議民眾適度即可。
堅持每天玩遊戲 跟孩子一起玩成休閒活動
原PO在Threads上發文表示，自己已經40歲了，還有孩子，但仍可以堅持每天打電動，並且全破了不少遊戲，即使一天下來再累，他也告訴自己不能停下來，「不管怎樣，開機，半小時也好，要養成習慣，讓身體記住手把的感覺」，他每天趁孩子睡著後，就去開機玩遊戲，進度就是這樣一點一點累積出來，「40歲了，我還是持續堅持每天打電動，希望能為世界帶來一些正能量」。
PO文引起許多人討論，還有一位46歲的醫師表示，自己也是堅持每天玩一個小時遊戲，用來放鬆自己，「只有在玩電玩的過程當中才能讓我忘卻平時的辛勞，真正的放空」，他平時都會趁老婆、小孩都睡了之後，享受屬於自己的時光，「目前正在FF14光之戰士中，各種主機通通都會玩，玩電玩是我最快樂的事情」。也有其他人說，「每天必玩暗黑四，不然我會失眠。開打不到10分鐘立刻關機睡著」、「現在正開機準備上線，50歲路過」。
不少爸媽除了自己玩遊戲，還會跟孩子們一起玩，「雖然是swtich加小孩不到10歲，也是把療癒如動森、pokopia，操作解謎如薩爾達系列、雙人成行等等都玩過了，小孩也開始玩RPG類型的遊戲，變成親子間共同的休閒活動了」、「我也是40歲以上加有小孩，遊戲是我的工作也是興趣，每天拚不加班工作，家裡該做的也做完，剩下都是遊戲時間」、「33歲了，目前PS5、Switch跟電腦輪著玩，難以想像沒遊戲玩我生活怎麼辦，是很重要的舒壓休閒娛樂」。
國外研究指打電動8大好處
1、面對問題能做更快的判斷
關於打電動的好處，美國羅徹斯特大學（University of Rochester）曾做一項研究，一組人玩動作類遊戲，一組人玩慢步調的策略遊戲，結果顯示，玩動作類遊戲的人因為需要快速了解遊戲中的畫面、資訊，因此比策略遊戲玩家反應能力更快，也能讓他們更快判斷接下來該怎麼做，這項能力有助於他們在真實生活中，更快做出決策。
2、幫助加強學習能力
英國倫敦大學（University College London）及倫敦瑪麗皇后大學（Queen Mary University of London）也做過類似研究，一組玩家玩快速、即時的策略遊戲，另一組玩比較耗時的人生模擬遊戲，研究發現，玩策略遊戲的人需要處理更多遊戲資訊，並且要思考更多面向，能讓玩家學會更有效率的思考。
3、有助延緩老化
曾有研究讓681位50歲以上的民眾，玩5到8星期的遊戲，結果顯示，只要玩10到14小時電動，有助於延緩1.5年到6.5年老化現象。
4、增進社交圈
打電動時可認識不少有共同興趣的玩家，有研究學者參加了20多場遊戲玩家聚會，發現他們之間因為喜歡遊戲，建立了深厚友情，大家一起在網路上玩遊戲、解決問題，還能認識新朋友，拓展自己的交友圈。
5、加強專注力
曾有實驗找來一組是經驗老道的玩家，和很少玩遊戲的人，進行有關感知力的測驗如圖像樣式分辨，結果是玩家表現較好，研究人員認為，有在玩遊戲的人，對周遭事物的規律性和結構性較敏感，學習能力會提升，所以能更快分辨圖像差異。而電玩完成任務時，電玩與現實不同的就在於，電玩通常有適當或甚至更多些的合理獎勵、回饋機制，因此電玩能影響一個人的感知、注意力和認知能力，當玩家集中精神完成遊戲任務的時候，他們的專注力是很強的。
6、加強記憶力
打電動時通常需要記得很多事情，像是遊戲中的指示、任務、按鍵設定、故事情節等，無形中也訓練大腦的記憶力。
7、強化大腦運作速度
玩遊戲的時候，會接收到許多視覺和聽覺的刺激，因此常打電動的人，大腦需要過濾、解讀大量訊息，因此也能訓練大腦的運作能力。
8、更適應真正的運動
雖然大多數打電動基本上就是手指運動，但如果孩子多玩運動類型的遊戲如籃球、網球等，有機會讓他們對於真正的運動有更好的掌握力和學習力。
玩遊戲延緩老化？醫師解答：過量不好
至於玩遊戲是否能延緩老化？成大醫院家庭醫學部主任吳至行表示，任何一種形式跟外界的連結，都是延緩老化的好方法，經常獨處和獨居老人，都比較容易有失智的情況，但不管是哪一種形式都有好處及壞處，所有事情都是過猶不及，如果想要讓自己維持一個習慣，都不要以「為了健康」當出發點，而是「興趣」，若是為了健康，很容易讓自己有不得不做的壓力。
而不管是運動、打電動等方式，只要過度就是不好，吳至行指出，像是平常打一兩小時遊戲還好，但要是一天打4小時以上、熬夜影響工作，都是比較不推薦的情況，或是運動過度，造成身體不舒服，也是本末倒置的行為。吳至行也提醒，過度沉迷於網路世界，可能會讓你忽略現實生活與人的交流，缺乏人與人之間的真實接觸，進而影響心理狀況。
姿勢要注意 別長時間坐著、低頭
吳至行表示，打電動沒有年齡限制，60幾歲的人也推薦玩打電動延緩老化，但是遊戲類型最好不要是手機遊戲，因為手遊螢幕小，視力過於集中容易讓眼睛疲勞、肩頸僵硬、頸椎易退化，會有骨刺、椎間盤滑脫等問題，長期下來會影響身體狀況，造成身體功能退化，而電視螢幕畫面較大，但也是要留意遊玩時間，不要長時間維持同一個姿勢，或一直盯著螢幕看。
最後吳至行建議，生理、心理、社會關係都平衡，才是正常的老化，要因為興趣、樂趣而玩，而不是為了健康，讓自己沒有壓力，玩遊戲要拿捏好尺度，適當就好、不要過度，能讓電玩變成陪伴你到老的休閒活動。
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原PO在Threads上發文表示，自己已經40歲了，還有孩子，但仍可以堅持每天打電動，並且全破了不少遊戲，即使一天下來再累，他也告訴自己不能停下來，「不管怎樣，開機，半小時也好，要養成習慣，讓身體記住手把的感覺」，他每天趁孩子睡著後，就去開機玩遊戲，進度就是這樣一點一點累積出來，「40歲了，我還是持續堅持每天打電動，希望能為世界帶來一些正能量」。
不少爸媽除了自己玩遊戲，還會跟孩子們一起玩，「雖然是swtich加小孩不到10歲，也是把療癒如動森、pokopia，操作解謎如薩爾達系列、雙人成行等等都玩過了，小孩也開始玩RPG類型的遊戲，變成親子間共同的休閒活動了」、「我也是40歲以上加有小孩，遊戲是我的工作也是興趣，每天拚不加班工作，家裡該做的也做完，剩下都是遊戲時間」、「33歲了，目前PS5、Switch跟電腦輪著玩，難以想像沒遊戲玩我生活怎麼辦，是很重要的舒壓休閒娛樂」。
國外研究指打電動8大好處
1、面對問題能做更快的判斷
關於打電動的好處，美國羅徹斯特大學（University of Rochester）曾做一項研究，一組人玩動作類遊戲，一組人玩慢步調的策略遊戲，結果顯示，玩動作類遊戲的人因為需要快速了解遊戲中的畫面、資訊，因此比策略遊戲玩家反應能力更快，也能讓他們更快判斷接下來該怎麼做，這項能力有助於他們在真實生活中，更快做出決策。
2、幫助加強學習能力
英國倫敦大學（University College London）及倫敦瑪麗皇后大學（Queen Mary University of London）也做過類似研究，一組玩家玩快速、即時的策略遊戲，另一組玩比較耗時的人生模擬遊戲，研究發現，玩策略遊戲的人需要處理更多遊戲資訊，並且要思考更多面向，能讓玩家學會更有效率的思考。
3、有助延緩老化
曾有研究讓681位50歲以上的民眾，玩5到8星期的遊戲，結果顯示，只要玩10到14小時電動，有助於延緩1.5年到6.5年老化現象。
4、增進社交圈
打電動時可認識不少有共同興趣的玩家，有研究學者參加了20多場遊戲玩家聚會，發現他們之間因為喜歡遊戲，建立了深厚友情，大家一起在網路上玩遊戲、解決問題，還能認識新朋友，拓展自己的交友圈。
曾有實驗找來一組是經驗老道的玩家，和很少玩遊戲的人，進行有關感知力的測驗如圖像樣式分辨，結果是玩家表現較好，研究人員認為，有在玩遊戲的人，對周遭事物的規律性和結構性較敏感，學習能力會提升，所以能更快分辨圖像差異。而電玩完成任務時，電玩與現實不同的就在於，電玩通常有適當或甚至更多些的合理獎勵、回饋機制，因此電玩能影響一個人的感知、注意力和認知能力，當玩家集中精神完成遊戲任務的時候，他們的專注力是很強的。
6、加強記憶力
打電動時通常需要記得很多事情，像是遊戲中的指示、任務、按鍵設定、故事情節等，無形中也訓練大腦的記憶力。
7、強化大腦運作速度
玩遊戲的時候，會接收到許多視覺和聽覺的刺激，因此常打電動的人，大腦需要過濾、解讀大量訊息，因此也能訓練大腦的運作能力。
8、更適應真正的運動
雖然大多數打電動基本上就是手指運動，但如果孩子多玩運動類型的遊戲如籃球、網球等，有機會讓他們對於真正的運動有更好的掌握力和學習力。
至於玩遊戲是否能延緩老化？成大醫院家庭醫學部主任吳至行表示，任何一種形式跟外界的連結，都是延緩老化的好方法，經常獨處和獨居老人，都比較容易有失智的情況，但不管是哪一種形式都有好處及壞處，所有事情都是過猶不及，如果想要讓自己維持一個習慣，都不要以「為了健康」當出發點，而是「興趣」，若是為了健康，很容易讓自己有不得不做的壓力。
而不管是運動、打電動等方式，只要過度就是不好，吳至行指出，像是平常打一兩小時遊戲還好，但要是一天打4小時以上、熬夜影響工作，都是比較不推薦的情況，或是運動過度，造成身體不舒服，也是本末倒置的行為。吳至行也提醒，過度沉迷於網路世界，可能會讓你忽略現實生活與人的交流，缺乏人與人之間的真實接觸，進而影響心理狀況。
吳至行表示，打電動沒有年齡限制，60幾歲的人也推薦玩打電動延緩老化，但是遊戲類型最好不要是手機遊戲，因為手遊螢幕小，視力過於集中容易讓眼睛疲勞、肩頸僵硬、頸椎易退化，會有骨刺、椎間盤滑脫等問題，長期下來會影響身體狀況，造成身體功能退化，而電視螢幕畫面較大，但也是要留意遊玩時間，不要長時間維持同一個姿勢，或一直盯著螢幕看。
最後吳至行建議，生理、心理、社會關係都平衡，才是正常的老化，要因為興趣、樂趣而玩，而不是為了健康，讓自己沒有壓力，玩遊戲要拿捏好尺度，適當就好、不要過度，能讓電玩變成陪伴你到老的休閒活動。