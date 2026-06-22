台灣夏季悶熱潮濕，除濕機是家家必備的物品，而且降低濕氣，也能讓冷氣吹起來感受更舒服，有環境科學研究指出，濕度控制在50%左右，冷氣只要開28度，也能有26度的感受。除濕機要怎麼開才不會浪費電，又能達到效果呢？經濟部能源署提供除濕機的使用技巧，像是擺放位置、濾網清潔等「5不8做」訣竅。
除濕機5大NG行為
1、開窗戶：開除濕機的時候別開著窗戶，開著窗戶會讓室外濕氣一直進入室內，讓除濕機一直運轉。
2、除濕機靠牆：除濕機需要足夠的進風和散熱空間，如果緊貼著牆面或家具，會影響進風和除濕效果，建議和牆面保持30公分以上的距離。
3、濾網、水箱沒清潔：除濕機的濾網如果沒有清潔，累積灰塵會降低進風效率；水箱若沒清潔，會滋生細菌和黴菌，建議要定期清洗濾網和水箱。
4、洗完澡直接放進浴室：剛洗完澡浴室濕氣很重，若直接把除濕機放進浴室，容易導致機器損壞。
5、跟其他高耗電家電一起用延長線：除濕機是高功率的家電，要避免跟其他高功率家電，像是冷氣、電暖器等一起使用延長線，長時間不用時也能把插頭先拔除。
除濕機8大使用秘訣
1、搭配循環扇：開除濕機搭配循環扇，可增加除濕效率。
2、濕度設定在55％：濕度太低或太高都會讓人感到不舒服，如果設定在40％以下，不僅耗電，也會感到太乾。
3、下雨天別開窗：下雨的時候最好別開窗，如果這時候開窗會讓外面潮濕空氣進入室內，建議先關閉門窗除濕，等到天氣比較好轉的時候，再打開窗戶換氣。
4、打開衣櫃除濕：平時除濕時，可把衣櫃、鞋櫃打開一起除濕，降低發霉機會。
5、定期移動除濕機位置：除濕機放在同一個角落，容易讓局部位置有濕氣殘留，建議不同房間可以輪流使用除濕機。
6、睡前除濕2小時：人體感到舒適的濕度約在50到60％，睡前開除濕機可讓睡眠品質提升。
7、搭配冷氣使用：雖然冷氣除濕功能比較耗電，但如果在空間較大的地方，使用除濕機和冷氣，可快速降低濕度。
8、長期外出前先除濕：若要出國比較多天，可以先把室內濕度降低到55％，可以降低家具、衣服發霉機率。
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1、開窗戶：開除濕機的時候別開著窗戶，開著窗戶會讓室外濕氣一直進入室內，讓除濕機一直運轉。
2、除濕機靠牆：除濕機需要足夠的進風和散熱空間，如果緊貼著牆面或家具，會影響進風和除濕效果，建議和牆面保持30公分以上的距離。
3、濾網、水箱沒清潔：除濕機的濾網如果沒有清潔，累積灰塵會降低進風效率；水箱若沒清潔，會滋生細菌和黴菌，建議要定期清洗濾網和水箱。
5、跟其他高耗電家電一起用延長線：除濕機是高功率的家電，要避免跟其他高功率家電，像是冷氣、電暖器等一起使用延長線，長時間不用時也能把插頭先拔除。
除濕機8大使用秘訣
1、搭配循環扇：開除濕機搭配循環扇，可增加除濕效率。
2、濕度設定在55％：濕度太低或太高都會讓人感到不舒服，如果設定在40％以下，不僅耗電，也會感到太乾。
3、下雨天別開窗：下雨的時候最好別開窗，如果這時候開窗會讓外面潮濕空氣進入室內，建議先關閉門窗除濕，等到天氣比較好轉的時候，再打開窗戶換氣。
5、定期移動除濕機位置：除濕機放在同一個角落，容易讓局部位置有濕氣殘留，建議不同房間可以輪流使用除濕機。
6、睡前除濕2小時：人體感到舒適的濕度約在50到60％，睡前開除濕機可讓睡眠品質提升。
7、搭配冷氣使用：雖然冷氣除濕功能比較耗電，但如果在空間較大的地方，使用除濕機和冷氣，可快速降低濕度。
8、長期外出前先除濕：若要出國比較多天，可以先把室內濕度降低到55％，可以降低家具、衣服發霉機率。