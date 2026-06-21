今（21）日是夏至，代表從這天開始夏天正式展開，天氣也變得越來越熱，許多人家裡出現「螞蟻大軍」，相當困擾。對此，家事達人陳映如、環境部都提供居家滅蟻方法，就連蟑螂也可以一起除掉，讓你輕鬆維持家裡整潔環境，遠離螞蟻、蟑螂騷擾。
螞蟻超煩人！達人教消滅5招
1、酒精擦掉痕跡：家事達人陳映如曾在臉書粉專提供實用的驅除螞蟻技巧，首先就是以酒精，在螞蟻爬過的地方擦拭，消除螞蟻路徑的氣味，讓螞蟻的行走路線中斷。
2、斷絕食物來源：保持家中環境整潔，桌上、地板上不要有食物碎屑，螞蟻找不到吃的，自然就會離開。
3、封住入口：如果發現螞蟻入侵家中的入口，可用樹脂或矽利康把洞孔堵起來。
4、自製驅蟻劑：把糖和硼酸以9比1的比例混合，放在盤子中，讓螞蟻吃了之後逐漸死亡，但家中有寵物、小孩的民眾要小心，不要讓寵物、孩子誤食。
5、柑橘精油防蟻：將螞蟻討厭的柑橘味精油，塗抹在螞蟻容易出現的地方，防止螞蟻靠近。
硼酸對螞蟻、蟑螂都有效 小心別讓孩子誤食
環境部曾在「化學物質管理署全球資訊網」建議民眾，可使用硼酸殺死螞蟻，吃了硼酸後的螞蟻、蟑螂等節肢動物，新陳代謝系統會被破壞，外骨骼也會有腐蝕情況，讓螞蟻、蟑螂等食用、觸碰後死亡。
可把硼酸溶在熱水中，用拖把、抹布擦拭螞蟻、蟑螂經常出沒的牆角、縫隙，等到水分蒸發後，硼酸結晶就會留在表面，發揮殺蟑、滅蟻的作用；也可以把奶粉、糖跟水，加入硼酸攪拌，裝在塑膠瓶蓋中，讓蟑螂、螞蟻前來取食，不過硼酸對人體、兒童、寵物同樣有毒性，使用時要謹慎評估。硼酸一般可以在傳統西藥房、化工原料行，或是網路平台蝦皮購物或momo購物網等地方買到。
記者以前租屋處也深受螞蟻困擾，後來使用「滅蟻餌劑」效果不錯，只要在紙板上擠上一些餌劑，螞蟻們就會像「吃辦桌」一樣通通集合，過幾天後螞蟻量就會逐漸減少，直到完全消失，但過一陣子還是會有螞蟻出沒，就要補充餌劑。
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1、酒精擦掉痕跡：家事達人陳映如曾在臉書粉專提供實用的驅除螞蟻技巧，首先就是以酒精，在螞蟻爬過的地方擦拭，消除螞蟻路徑的氣味，讓螞蟻的行走路線中斷。
2、斷絕食物來源：保持家中環境整潔，桌上、地板上不要有食物碎屑，螞蟻找不到吃的，自然就會離開。
3、封住入口：如果發現螞蟻入侵家中的入口，可用樹脂或矽利康把洞孔堵起來。
4、自製驅蟻劑：把糖和硼酸以9比1的比例混合，放在盤子中，讓螞蟻吃了之後逐漸死亡，但家中有寵物、小孩的民眾要小心，不要讓寵物、孩子誤食。
5、柑橘精油防蟻：將螞蟻討厭的柑橘味精油，塗抹在螞蟻容易出現的地方，防止螞蟻靠近。
環境部曾在「化學物質管理署全球資訊網」建議民眾，可使用硼酸殺死螞蟻，吃了硼酸後的螞蟻、蟑螂等節肢動物，新陳代謝系統會被破壞，外骨骼也會有腐蝕情況，讓螞蟻、蟑螂等食用、觸碰後死亡。
可把硼酸溶在熱水中，用拖把、抹布擦拭螞蟻、蟑螂經常出沒的牆角、縫隙，等到水分蒸發後，硼酸結晶就會留在表面，發揮殺蟑、滅蟻的作用；也可以把奶粉、糖跟水，加入硼酸攪拌，裝在塑膠瓶蓋中，讓蟑螂、螞蟻前來取食，不過硼酸對人體、兒童、寵物同樣有毒性，使用時要謹慎評估。硼酸一般可以在傳統西藥房、化工原料行，或是網路平台蝦皮購物或momo購物網等地方買到。
記者以前租屋處也深受螞蟻困擾，後來使用「滅蟻餌劑」效果不錯，只要在紙板上擠上一些餌劑，螞蟻們就會像「吃辦桌」一樣通通集合，過幾天後螞蟻量就會逐漸減少，直到完全消失，但過一陣子還是會有螞蟻出沒，就要補充餌劑。