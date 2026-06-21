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▲曾敬驊打敗玄彬、金宣虎、宋威龍和竹內涼真，獲頒全球OTT大獎最佳男主角。（圖／翻攝自코리아국제스트리밍페스티벌 KISF YouTube）

▲曾敬驊以影集《如果我不曾見過太陽》在釜山全球OTT大獎大放異彩。（圖／翻攝自Han IG@chenghan_han）

曾敬驊為台爭光！由韓國釜山國際電影節與韓國廣電推廣協會聯合主辦的2026年全球OTT大獎（Global OTT Awards）昨（20）日晚間揭獎，曾敬驊以台劇《如果我不曾見過太陽》冷血暴雨殺人魔角色，擊敗剛拿下百想視帝的玄彬、男神金宣虎、中國當紅小生宋威龍及日本實力派演員竹內涼真，抱走最佳男主角大獎，評審團盛讚他「全身每條血管都在說故事」。昨晚，曾敬驊從韓媒視為「死亡之組」的2026年全球OTT大獎最佳男主角獎項中出線，評審團稱讚他「在《如果我不曾見過太陽》展現令人驚豔的蛻變，游走在被悲傷與憤怒吞噬、情感麻木的男人，以及他曾經那單純無邪的高中生模樣之間，細膩詮釋光明與黑暗並存的角色，展現自己演技中全新的一面。」評審團表示：「曾敬驊的演出贏得廣泛的讚譽，評審紛紛盛讚他傳達角色內心深切痛苦的能力，僅憑最細微的表情，就彷彿他全身的每條血管都在訴說著故事。」曾敬驊獲知得獎當下露出靦腆又燦爛的笑容，從好友宋芸樺和頒獎人的手中接過花束和獎座，並以中文致詞，他感謝釜山和Global OTT Awards給他猶如坐雲霄飛車的驚喜，以及導演、製作人和全體演員，「如果沒有你們，我沒辦法完成這個角色，我想跟參與這部作品的工作人員說聲辛苦了！」回憶花了近半年拍攝該劇，曾敬驊表示，當時每天都在鑽研角色，陪伴角色度過最難過的關卡，「最後我想說，表演這條路上還有很多的可能性，不要放棄藝術，謝謝大家！」曾敬驊獲獎消息傳回台灣，掀起各大社群平台的熱烈討論，網友大讚：「金宣虎很帥我很愛他，但是這波100%支持曾敬驊，超棒的」、「本來我最怕輸玄彬，看來評審團各國都有，比較不受光環影響，純看表演，曾這部真的強到沒邊」、「這位的演技真的沒話說」、「這個競爭很激烈欸」、「恭喜曾敬驊！你是台灣之光」、「太優秀了！」