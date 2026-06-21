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▲泰勒絲婚禮備受各方關注，賓客陣容尤其是最熱門的話題焦點。（圖／美聯社／達志影像）

▲《花邊教主》布蕾克萊佛莉（右）與泰勒絲（左）曾是超級好閨密，泰勒絲傳遞出和平的橄欖枝，有邀請布蕾克出席自己的婚禮。（圖／摘自 IG@blakelively）

美國樂壇天后泰勒絲的7月婚禮受到各方矚目，媒體都在猜測有哪些賓客會出席，又有哪些過去的好友不會受邀。被認為會遭排除在外的《花邊教主》女主角布蕾克萊佛莉，近日英國《每日郵報》竟稱她意外收到泰勒絲的邀請，已經選好當天的服裝。她們曾有一段很深厚的閨密情，但在布蕾克與合作《到我們為止》的導演兼男主角賈斯汀貝爾多尼打起官司、差點把泰勒絲捲進來，泰勒絲就跟她疏遠，現在是否表示彼此又能回到過去？也沒人敢確定。布蕾克萊佛莉以往和泰勒絲曾好到各自帶著另一半進行4人約會，布蕾克的孩子們也都認泰勒絲為教母，布蕾克甚至對泰勒絲有強大佔有慾，不願有旁人比自己跟她更好，會很計較自己是不是「頭號閨密」，卻沒想到這樣的交情，被賈斯汀貝爾多尼的案子弄得烏煙瘴氣。《每日郵報》稱泰勒絲願意對布蕾克丟出和平的橄欖枝，布蕾克也趕緊把握機會，選好出席她婚禮的服裝，期望藉機大和解。當初布蕾克和賈斯汀貝爾多尼鬧翻，他先發制人、找了公關公司，塑造她想要把他擠走、將劇本弄得面目全非的印象，果然讓布蕾克在上映的第一個月受到千夫所指，一度成為「最討人厭女星」，本該因為片子在美大賣、享受事業攀上高峰的快樂，卻變成要躲在家裡避風頭。布蕾克後來也不想再忍，控告賈斯汀性騷擾，泰勒絲卻差點變成證人被傳喚出庭，讓這位對官司最感冒的樂壇天后大為不滿。原因就在布蕾克萊佛莉一則簡訊中形容自己像《冰與火之歌：權力遊戲》的龍后丹妮莉絲，有好幾頭龍願意捍衛她到底，其中之一就是泰勒絲，使得賈斯汀的律師一度要求傳喚泰勒絲，儘管之後作罷，泰勒絲已經對布蕾克產生警覺，昔日的超級好閨密，頓時陷入尷尬的氣氛。據《每日郵報》報導，泰勒絲身旁的親友都注意到布蕾克可能在她婚禮上出現的事實，且布蕾克不會算不請自來，畢竟是泰勒絲親自提出邀約。此舉有如遞出和平的橄欖枝，難怪布蕾克很難拒絕。只是仍有人等著看好戲，表示婚宴現場能容納破千人，施捨個位子給布蕾克參加，並沒有什麼難度，泰勒絲表面上跟布蕾克恢復友誼，其實友情有沒有辦法回到以往那樣？還真是沒人能打包票。