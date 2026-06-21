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2026年世界盃小組賽E組第二輪迎來龍頭爭霸戰，4屆冠軍德國隊今（21）日在多倫多體育場迎戰象牙海岸。德國隊此役命運多舛，上半場兩度進球遭判無效，反被象牙海岸隊長凱西（Franck Kessié）率先破門。所幸下半場替補上陣的前鋒翁達夫（Deniz Undav）頂住壓力梅開二度，並在傷停補時第94分鐘上演驚天絕殺，幫助德國隊以2：1逆轉擊敗象牙海岸，粉碎連續兩屆止步小組賽的難堪魔咒，強勢重返淘汰賽舞台。本場焦點戰役對德國傳奇守門員諾伊爾（Manuel Neuer）而言別具意義，他今日先發披掛上陣，以21場世界盃出賽紀錄超越法國名將洛里（Hugo Lloris），正式成為世界盃歷史上出場次數最多的門將。不過，這場生涯之戰對諾伊爾而言並不輕鬆。開賽後德國隊雖攻勢頻頻，哈弗茨（Kai Havertz）與穆西亞拉（Jamal Musiala）接連起腳威脅對方球門，但第21分鐘帕夫洛維奇（Aleksandar Pavlović）頭槌破網，卻被裁判判定犯規在先而沒收。久攻不下的德國隊在第30分鐘遭到反擊，象牙海岸前鋒迪奧曼德（Yan Diomande）左路傳中，迪亞洛（Amad Diallo）門前推射雖被諾伊爾奮力擋出，但跟進的隊長凱西補射建功，幫助象牙海岸先馳得點取得1：0領先。這記失球讓德國自1954年以來，隊史首次連續8場世界盃賽事都有失球。第39分鐘，哈弗茨雖再度將球送入球門，但因隊友犯規再度被判無效，德國隊上半場只能吞下兩球被吹的悶氣。易邊再戰，落後一球且中後衛施洛特貝克（Nico Schlotterbeck）因傷退場的德國隊陷入被動。第60分鐘，主帥納格爾斯曼果斷變陣，一口氣換上萊韋林（Jamie Leweling）、阿米里（Nadiem Amiri）與翁達夫，這次大膽的走馬換將迅速收到奇效。比賽進行到第68分鐘，兩名替補球員完成神級連線，阿米里在右路大腳起高球精準吊入禁區，門前包抄的翁達夫近距離推射破網，幫助德國隊將比分扳成1：1平手。戰局隨後陷入白熱化，眼看雙方即將握手言和，傷停補時第94分鐘，德國中場恩梅查（Felix Nmecha）在中路送出撕裂防線的致命直傳，翁達夫在禁區內接球後順勢轉身，起左腳完成一記勢大力沉的單刀爆射。靠著翁達夫在最後一刻驚天的梅開二度，德國隊最終以2：1完成逆轉。這場勝利不僅讓翁達夫在賽事射手榜上追平梅西，更讓首戰以7：1血洗古拉索的德國隊順利斬獲二連勝、6分積分穩居E組龍頭，洗刷連兩屆止步小組賽的恥辱，提早鎖定晉級32強淘汰賽的資格。