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▲照片中舉著手機狂拍汶汶的阿伯正是攻擊她的許姓男子。（圖／翻攝自Threads）

▲汶汶今年才28歲就遭遇如此恐怖的劫難。（圖／記者葉政勳攝影）

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員汶汶昨（20）日下午在私人攝影棚拍攝時，遭一名52歲許姓男子持刀割頸，情況危急，送醫後立刻動刀，好在目前生命狀況穩定。而該名男子是汶汶的狂熱粉絲，被其他人戲稱是「汶汶阿北」，似乎長期騷擾汶汶。汶汶今年2月就曾在IG限時動態崩潰發文，拜託粉絲：「下班後就不要再跟著我，請給我一點私人空間」，未料如今還是發生危險。28歲的汶汶在2023年9月成為PS練習生，隔年3月轉正才正式成為PS女孩的一員，IG有18萬粉絲追蹤，在球場人氣也頗高，經常有粉絲尾隨搭訕，想跟她聊天。這讓汶汶不堪其擾、心生畏懼，早在今年2月就於IG限時動態發文，求粉絲給她私人空間：「」。當時汶汶直言，「」可見她已經被類似事件煩到不行，或許當時就已埋下隱憂，粉絲對她過度濃烈的愛意，如今竟釀成殺機。據悉，攻擊汶汶的男子長期支持她，經常出現在有汶汶的活動現場，平常也會發文標記汶汶或是私訊她，想要獲得回應，但疑似因汶汶都沒回覆他，有精神問題的許男才情緒激動，當下拿出藏在口袋中的利刃砍向汶汶。所幸當時現場其他攝影師上前攔住他，汶汶也在緊急送醫動刀後，生命狀況回穩；目前許男已被依殺人未遂罪嫌逮捕。