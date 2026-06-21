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▲翁達夫在本屆世界盃前兩輪皆是以替補身分登場，在總計僅56分鐘的出場時間裡，就瘋狂轟下3進球、2助攻，獨自製造了5顆進球，換算下來平均每11分鐘就能為德國隊製造一個進球。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界盃賽場上，德國隊在E組次輪靠著替補前鋒翁達夫（Deniz Undav）頂住壓力，於第68分鐘和第94分鐘連下兩城，率隊以2：1驚險絕殺象牙海岸，攜手地主墨西哥與美國隊，成為本屆世界盃前三支挺進淘汰賽的超級強權。這位29歲的絕殺功臣，幾年前竟還只是個在工廠操作雷射機台的夜班黑手，如今卻在最高殿堂隻手拯救了這支4屆世界盃冠軍的傳統強權。本場對陣象牙海岸，德國隊上半場踢得非常沉悶，還被對手率先攻破大門。在久攻不下的絕境中，38歲的主帥納格爾斯曼（Julian Nagelsmann）在第60分鐘大膽變陣，將翁達夫換上場。這名奇兵登場僅8分鐘，就接應隊友阿米里（Nadiem Amiri）的傳中，在門前6碼處以一記精準的左腳凌空抽射扳平比分；更在傷停補時最後一刻，於禁區內完美演繹停球、轉身、起腳，一氣呵成完成絕殺。賽後數據顯示，翁達夫在本屆世界盃前兩輪皆是以替補身分登場，在總計僅56分鐘的出場時間裡，就瘋狂轟下3進球、2助攻，獨自製造了5顆進球，換算下來平均每11分鐘就能為德國隊製造一個進球。如此恐怖的進攻效率，不僅冠絕本屆世界盃所有參賽球員，更讓他成為世界盃歷史上，第6位能在生涯前兩場比賽就製造5球的球員，毫無懸念奪得單場最佳球員（POTM）。回首翁達夫曲折的職業生涯，他年輕時曾被德甲文達布萊梅的青訓體系無情淘汰，理由是「身材過於矮小」。為了維持生計並延續足球夢，他一邊在德國地區低級別的聯賽踢球，一邊在工廠開雷射機台打工度日。直到2020年，當時24歲的他都還在德丙聯賽打拚。但他沒有放棄，隨後輾轉前往比利時聖吉羅斯聯賽奪下金靴，雖然一度在英超布萊頓水土不服，但2023年租借至德甲斯圖加特後，徹底改寫了人生劇本。翁達夫在2025-26賽季的德甲賽場狂轟19球，在射手榜上僅次於超級神鋒凱恩（Harry Kane），斯圖加特更在世界盃開打前幾週，捧著續約到2029年的優渥合約與他綁定。更不可思議的是，翁達夫從未入選過德國任何層級的青年國家隊，直到2024年3月、他27歲時才第一次盼到成年國家隊的徵召。截至目前，他為國家隊出賽11次就高效繳出9進球、4助攻的數據，2026年更是以5顆進球榮登德國國家隊射手王。德國主帥納格爾斯曼曾高度評價這位大器晚成的弟子：「他是一個非常正向、樂觀且熱愛生活的人，無論在場上還是場下，他對球隊都非常有益。」隨著他幫助德國隊提早晉級，全球社群媒體上也掀起了巨大的聲浪，大批德國球迷紛紛湧入官方專頁請願，強烈要求納格爾斯曼在下一場小組賽讓翁達夫改以先發身分上陣。