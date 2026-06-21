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▲林逸欣（左）陪媽媽看海，感慨思念跟海一樣沒盡頭。（圖／林逸欣 Shara臉書）

女星林逸欣的爸爸、知名神經內科醫師林春銘今年4月癌症過世，2個月後林逸欣陪伴母親到海邊散心，她18日在社群分享母女看海的影片。畫面中林逸欣媽媽對著大海呼喊、叮囑怕水的亡夫，場面令人動容。林逸欣也坦言仍在學習面對失去，感嘆：「原來思念跟海一樣，沒有盡頭」，短短一句話立刻讓粉絲看哭，直呼：「好催淚」、「思念真的是沒有盡頭的」。林逸欣在社群分享她與媽媽看海的影片，只見兩人挽起裙子走到沙灘踏水，媽媽對著大海遠方大喊：「大佬，你在海的那一邊，你要租一條船哪，你怕水不會游泳啊，想你了，想你啦」，字字句句都藏著深深愛意，讓人動容。林逸欣也因此體悟，「第一次覺得，原來思念跟海一樣，沒有盡頭」。她難過地對爸爸說，「才過了2個月嗎？總覺得過了好久，但別擔心，一切都好，除了你不在以外，一切都好。」林逸欣也表示自己會振作起來，牽著重要的人繼續往前走，好好照顧媽媽。這支影片曝光後，再度惹人鼻酸，不少粉絲看了都忍不住落淚，「一句想你了！彷彿全世界的思念都匯集成大海」、「說得太好，思念真的是沒有盡頭的」、「看著看著眼淚就流下來了，非常恐懼有一天自己要面對一樣的狀況」、「好催淚」、「這個影片真的看一次哭一次」、「不錯，讓媽媽用另一種方式釋放出來情緒」。而林逸欣上個月也分享令人心碎的畫面，她說自己帶著爸爸的證件到戶政事務所辦理除戶手續，看著爸爸的身分證被剪一角，心中難免不捨，但她還是努力擠出樂觀笑容，笑說：「幫爸爸辦理登出，等新的裝備準備好再登入吧！」堅強的表現讓人心疼。