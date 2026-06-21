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洛杉磯道奇隊二刀流巨星大谷翔平昨（20）日因請陪產假陪伴妻子田中真美子生產，缺席了與巴爾的摩金鶯隊的比賽。今（21）日道奇隊正式公布先發打線，剛晉升「二寶爸」的大谷翔平以首棒打者的身分重返先發陣容。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽前受訪時也滿臉笑容說到，大谷的第2個寶寶與真美子母子均安，同時很開心看到大谷翔平這麼快就歸隊。大谷翔平在昨日透過個人Instagram帳號對外報喜，發布與妻子真美子的共同聲明，正式宣布兩人的第二個孩子順利誕生。大谷在貼文中感性寫道：「能在我們的人生中，再次共同迎來如此美好的一天，由衷感到無比喜悅。謝謝你平平安安地來到這個世界。同時，我們也要向一路上支持著我們的每一個人，致上最誠摯的感謝。」大谷還隨圖附上一張寶寶穿著水藍色包巾、露出一雙可愛小腳丫的溫馨照片，引來全球無數球迷的瘋狂祝賀。道奇隊在昨日與金鶯隊賽前，突然宣布大谷因「陪產假」暫時離隊。由於大谷預計能迅速歸隊，球團當時並未將他放入大聯盟最長可休3天的「父親名單（Paternity List）」，這意味著道奇隊昨日是在26人名單缺1人的狀態下咬牙應戰。今日賽前記者會時，總教練羅伯斯笑開懷地表示：「據我所知，寶寶非常健康，真美子也很好。雖然今天來到球場後我還沒有親眼見到他本人，但能看到他這麼快就歸隊，真的太令人高興了。」除了打擊端今日重回開路先鋒，羅伯斯也確認這次的陪產假並不會打亂大谷的投球輪值，他將照原定計畫，於台灣時間25日對陣明尼蘇達雙城隊的比賽中登板先發投球。