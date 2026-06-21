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2026世界盃熬夜看球真的好累！2002年沒時差追求賽封頂

好懷念2002年日韓舉辦世界盃的時候，沒時差看球真的很過癮，現在老了熬夜真的太累人」。

▲2026世界盃由美國、加拿大、墨西哥共同舉辦，台灣球迷要看球有多場精彩賽事只能熬夜看直播，讓不少人大喊好累。（圖／路透／達志影像）

2002年日韓世界盃爽看精華時段！巴西大羅王朝超神單屆狂進8顆球

就是因為這屆世界盃的主辦國是日本、韓國，跟台灣在同一個時間，而且比賽時間幾乎都是台灣的黃金晚間時段轉播

在2002年決賽獨進2球，率領巴西以2：0擊敗德國，拿下隊史第五座世界盃冠軍，並以單屆8顆進球勇奪金靴獎

▲2002年世界盃巴西隊大羅「羅納度 (Ronaldo Nazário)」獨進兩球帶領球隊奪下冠軍，單屆進8顆球奪金靴獎，近代單屆進球數就只有姆巴佩成功複製，梅西則是有7顆進球緊追在後。（圖／美聯社／達志影像）

2026美加墨世界盃小組賽第二輪已經開踢，這屆因為許多世界球星很多都是最後一舞，加上有很多新血的加入，目前熱度話題已經非常高。不過，就有網友討論「大家不會覺得熬夜看球真的好累嗎？好懷念2002那年沒時差追球真的是很過癮」，貼文曝光後，引起廣大共鳴，不少人都相當認同。有球迷在社群平台「Threads」貼文指出「這幾天熬夜看世界盃真的好累，隔天還要起床當社畜上班，都不夠睡了！尤其今年又擴大舉辦，賽程拉更長，要過這樣的日子到七月中！貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「沒有時差追球賽真的超級棒.....尤其當年巴西隊陣容超級豪華，大羅也是那時候崛起的」。然而許多球迷都推2002年世界盃的原因，，許多人下班之後，就跟朋友一起相聚看球，在當年關注度超級高。除了時區沒有差別之外，當年的大羅「羅納度 (Ronaldo Nazário)」25歲保持最巔峰的狀態，，以近代來說，只有姆巴佩在2022年世界盃也是單屆踢進8球追平成績，阿根廷之神梅西單屆7球稍稍落後一些。值得一提的是，當時台灣運彩可還沒發行，不然那屆世界盃的銷售量很可能創下非常驚人的紀錄呢！