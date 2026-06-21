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▲德國右後衛基米希（Joshua Kimmich）在面對對手邊路的速度衝擊時，暴露出明顯的防守劣勢。（圖／路透／達志影像）

▲德國中場大將恩梅查（Felix Nmecha，圖）展現了驚人的全能宰制力，不僅交出全隊最高的11次防守貢獻，更在比賽最後時刻冷靜送出價值連城的絕殺助攻，成為逆轉的一大功臣。（圖／路透／達志影像）

2026年美加墨世界盃E組小組賽第二輪，德國在加拿大多倫多踢出一場驚險逆轉戰，面對防守強硬、反擊速度極快的象牙海岸，「日耳曼戰車」一度因邊路速度劣勢遭到針對並先失一球，所幸替補前鋒翁達夫（Deniz Undav）下半場梅開二度，幫助德國以2：1逆轉勝出，提前鎖定世界盃32強門票。不過，這場勝利並不代表納格爾斯曼（Julian Nagelsmann）的球隊已經沒有隱憂，從基米希（Joshua Kimmich）被速度型邊鋒針對、替補陣容成為逆轉關鍵，到恩梅查（Felix Nmecha）在中場展現全能價值，3大觀察足以看出德國晉級背後仍有必須修正的問題。比賽的轉捩點出現在第60分鐘。德國主帥納格爾斯曼（Julian Nagelsmann）果斷走馬換將，一口氣換上翁達夫、勒威林（Jamie Leweling）與阿米里（Nadiem Amiri），替下表現平平的穆西亞拉（Jamal Musiala）、帕夫洛維奇（Aleksandar Pavlović）及薩內（Leroy Sané）。這次換人立刻改變了場上的節奏，德國隊開始展現出強烈的進攻急迫感。短短8分鐘後，阿米里的精準傳中找到了伺機而動的翁達夫，後者以一記精彩的凌空抽射扳平比數。到了第94分鐘的傷停補時，翁達夫再度化身救世主。他趁著對方中後衛恍神之際，接獲恩梅查（Felix Nmecha）極具穿透力的完美傳球，以一個漂亮的盲轉身射門鎖定勝局。這場比賽徹底證明了德國球迷數個月來的呼聲：翁達夫非常適合在現有體系中埋伏於哈弗茨（Kai Havertz）身後作戰。德國隊的防線在這場比賽中暴露出面對「絕對速度」時的致命隱憂。右後衛基米希（Joshua Kimmich）雖然經驗老道，但缺乏頂級衝刺速度的弱點，被象牙海岸的揚·迪奧曼德（Yan Diomande）完全針對。上半場第30分鐘，迪奧曼德一次快速突破下底傳中，德國中後衛塔赫（Jonathan Tah）防守漏球，後點的布朗（Nathaniel Brown）雖然擋下第一波攻勢，卻仍被象牙海岸隊長凱西（Franck Kessié）輕鬆補射破網。在進攻端，德國同樣陷入泥沼。象牙海岸在外圍賽10場比賽皆保持零失球，首戰更以1：0擊敗厄瓜多，防守底蘊深厚。德國的攻勢被迫陷入緩慢、可預測的陣地戰，維爾茨（Florian Wirtz）踢得過於被動，哈弗茨無法擺脫盯防，而薩內的突破則毫無威脅。整場比賽只有穆西亞拉能穩定贏下「一對一」的對決，球隊顯然極度想念卡爾（Lennart Karl）那種能製造混亂的無畏創造力。在全隊陷入苦戰之際，中場大將恩梅查成為了德國陣中最具動能的球員。他不僅身材高大、速度快且球風流暢，更交出了全隊最高的11次防守貢獻（與布朗並列）。當所有人似乎都滿足於平局時，恩梅查在最後時刻送出了價值連城的絕殺助攻。這位在德甲沃爾夫斯堡與多特蒙德證明過自己的中場，今夏已傳出與曼聯、利物浦的轉會緋聞，經過這場大賽的洗禮，他的身價勢必將再度水漲船高。然而，德國隊仍有必須正視的隱患。首先，「薩內實驗」應該到此為止了，翁達夫、勒威林等人在板凳上明明能提供更多實質貢獻。其次，中後衛施洛特貝克（Nico Schlotterbeck）的受傷對球隊是一大重創，老將呂迪格（Antonio Rüdiger）的體能難以應付密集的淘汰賽，而板凳上的替補中衛顯然缺乏封鎖頂級前鋒的實力。這是納格爾斯曼在進入淘汰賽前，必須儘速解決的防線危機。