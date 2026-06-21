我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界盃K組首輪就爆出大冷門，傳統強權葡萄牙在首戰以1：1遭剛果民主共和國頑強逼平。賽後，現年41歲的傳奇巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）淪為眾矢之的，甚至遭傳奇球星亨利（Thierry Henry）公開點名批判。對此，葡萄牙後衛達洛特（Diogo Dalot）出面力挺老大哥，並爆料國家隊早在世界盃開打前，就因為陣中有C羅這尊「流量大神」，而提前開會打過應對社群網路暴力的預防針。作為世界級超級巨星，C羅的一舉一動都是鎂光燈焦點。然而在首戰對陣剛果民主共和國時，葡萄牙全隊攻勢受阻，C羅也未能打破僵局，這讓原本高昂的奪冠呼聲瞬間變成漫天質疑。前法國隊神鋒亨利在擔任講評時，便毫不留情地直指C羅的場上心態有問題，語重心長地表示：「是球隊需要進球，而不是你需要進球。」 批評他過度執著於個人紀錄，反而拖累了團隊。外媒也紛紛落井下石，甚至打出「葡萄牙又陷入羅納度危機」等辛辣標題，讓這位五屆金球獎得主再度被推上風口浪尖。面對外界將矛頭指向C羅，現效力於曼聯的葡萄牙後衛達洛特在接受採訪時，顯得氣定神閒。他透露，葡萄牙隊對於這種很有可能出現的負面輿論，早就打過「預防針」。達洛特說：「這非常簡單。在我們來到世界盃之前，全隊在球場的更衣室裡，就已經針對社群媒體的抨擊與外界批評，進行過一次非常詳細的深度對話。」達洛特直言，全隊幾乎是在事情發生前，就預料到會面臨這種狀況：「當然，當你的陣容裡擁有像C羅這樣的球員時，我們就必須比平常做更充分的準備。因為有他在，任何風吹草動都會被無限放大。」他強調，正因為開賽前的這場內部溝通，讓全隊在首戰失利後得以向外界展現更強的團結姿態。達洛特表示：「我們早就知道會遇到困難和批評。這些聲音有時很不公平、有時不是事實，而且往往被誇大其詞，但我們的凝聚力不會因此動搖。」葡萄牙將於台灣時間週三迎來K組的次輪關鍵戰役，正面對決亞洲勁旅烏茲別克，這場比賽對志在奪冠的葡萄牙而言已毫無退路。達洛特也表達了對C羅徹底反彈的絕對信心。「每個人都知道克里斯蒂亞諾應對批評的能力有多強，他在國家隊可是有著超過20年的抗酸經驗。」達洛特笑著說：「他傳遞給球隊的那種自信、那些批評，都只是這項運動的一部分。只要他繼續身披國家隊戰袍，他就永遠能做好準備，我們對他的信任也永遠不會改變。」