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▲本屆官方比賽用球「Trionda」詭異的飛行軌跡讓各國門將吃足苦頭，首輪賽事便出現大量禁區外遠射與長距離進球，讓人聯想起2010年世界盃的爭議用球「普天同慶」。（圖／路透／達志影像）

▲有別於過去的疲態，本屆如梅西、姆巴佩、凱恩等頂級巨星皆以極佳的身體狀態與自信投入賽事，他們的「滿血回歸」也是推升本屆進球數狂飆的關鍵因素之一。（圖／美聯社／達志影像）

2026年美加墨世界盃小組賽踢出近年罕見的進球狂潮，荷蘭在F組以5：1大勝瑞典後，本屆賽會僅用33場比賽就達成第100顆進球，寫下自1958年以來最快破百球的紀錄，也讓外界開始追問：為何這屆世界盃突然變成進球秀？除了48隊擴軍後部分對戰實力落差擴大、高溫與補水時間改變比賽節奏，Adidas官方比賽用球「Trionda」更成為討論焦點，多名門將與球評都指出，這顆球在空中會出現詭異加速與下墜，讓守門員重演2010年「普天同慶（Jabulani）」時代的惡夢。自從墨西哥城的開幕戰以來，進球便如雪片般飛來。其中一個不可忽視的因素，就是本屆Adidas官方比賽用球「Trionda」。這顆球詭異的飛行軌跡，已經讓多位頂級門將吃足苦頭。法國隊長姆巴佩（Kylian Mbappe）在對陣塞內加爾時，從30碼外遠射破網；瑞典的阿亞里（Yasin Ayari）更是單場轟進兩記超過24碼的遠射。據統計，首輪賽事中就有超過10顆進球來自禁區外。前英格蘭國門哈特（Joe Hart）與羅賓森（Paul Robinson）在轉播中直言，這顆球在接近球門時的突然加速與下墜，完全不按牌理出牌，讓人不禁聯想起2010年南非世界盃那顆讓門將痛不欲生的「普天同慶（Jabulani）」。擴軍至48隊後，實力懸殊的對戰組合確實在初期製造了大量進球。例如德國在休士頓以7：1血洗庫拉索，以及加拿大在溫哥華以6：0橫掃卡達。但擴軍並非進球數狂飆的唯一解釋，畢竟世足新軍維德角也在亞特蘭大頑強地以0：0逼平了強權西班牙。另一個關鍵在於「氣候」與「制度」。北美炎熱的高溫讓球員體能迅速流失，本屆已有近三成（28.6%）的進球發生在第76分鐘之後，防線在比賽尾聲的專注力下滑導致致命失誤頻傳。此外，因應高溫設立的「3分鐘補水時間（Hydration breaks）」也成了教練下達戰術指令的絕佳時機，巴西就曾利用補水時間重新佈署，在短短10分鐘內扳平比數，進一步推升了比賽的進球率。有別於以往在漫長歐洲賽季結束後，頂級球星往往帶著疲憊與傷勢來到世界盃，本屆賽事中，各家王牌鋒線的身體狀態與自信心皆處於巔峰。梅西（Lionel Messi）上演帽子戲法、姆巴佩與哈蘭德（Erling Haaland）雙雙梅開二度，英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）與巴西的維尼修斯（Vinicius Jr）同樣火力全開。誠如球評理查茲（Micah Richards）所言，這屆世界盃的前鋒群充滿自信，每個人都深信自己能進球，將戰術的束縛拋諸腦後，徹底將比賽轉化為華麗的進球秀。