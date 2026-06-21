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德國隊在2026年世界盃E組次輪以2：1驚險逆轉象牙海岸，雖然喜迎二連勝、睽違12年重返世界盃淘汰賽舞台，但這場勝利卻讓德國隊付出了慘痛的代價。賽後傳出陣中身價高達5500萬歐元（約合新台幣19.94億元）的後防主力施洛特貝克（Nico Schlotterbeck）遭遇嚴重韌帶傷勢，世界盃之旅恐面臨提前報銷的命運。效力於德甲多特蒙德、現年26歲的防線核心施洛特貝克，本場比賽依舊與塔（Jonathan Tah）搭檔中後衛。然而，開賽僅13分鐘，施洛特貝克在一次試圖阻截象牙海岸邊鋒迪亞洛（Amad Diallo）的拼搶中，左腳腳踝不慎遭遇嚴重扭傷。儘管受傷當下疼痛難耐，施洛特貝克選擇接受場邊醫療團隊的緊急冰敷治療，但他隨後還是重返賽場。在比賽第一次補水暫停期間，他再度接受治療，當時場邊已向教練團給出「需要換人」的信號，但為了幫球隊節省下半場寶貴的換人次數，施洛特貝克硬是在場上苦撐了近30分鐘，甚至在半場傷停補時階段成功完成一次關鍵防守，直到中場休息才被呂迪格（Antonio Rüdiger）替換下場。德國隊雖然順利逆轉帶走勝利，但少帥納格爾斯曼（Julian Nagelsmann）在賽後記者會上毫無喜色，神情極其凝重地對媒體證實了愛將的傷情。納格爾斯曼十分擔憂地表示：「施洛特貝克的膝關節內側副韌帶出了問題，明天必須立刻接受核磁共振（MRI）影像檢查。現在的狀況看起來確實不太理想、很不樂觀，這對我們來說真的非常遺憾。」根據德國媒體的最新跟進報導，施洛特貝克在隨球隊返回大本營後將接受進一步檢查。外界普遍擔憂，一旦明天的核磁共振結果確診為韌帶撕裂，他將徹底無緣本屆世界盃剩餘的所有賽事。這對大器晚成的他而言無疑是晴天霹靂，因為他在約14個月前，才剛遭遇過左膝半月板撕裂的重傷。施洛特貝克如果確定提前告別世界盃，對志在奪冠的德國隊將是毀滅性的打擊。統計數據顯示，施洛特貝克與塔組成的雙中衛防線，在過去14場國家隊比賽中保持著驚人的「不敗神話」；且在小組賽首輪7：1血洗庫拉索的比賽中，施洛特貝克還為球隊貢獻了一記進球，在攻防兩端都具有無可替代的戰術地位。再加上世界盃開打前，拜仁慕尼黑的青訓神童卡爾（Lennart Karl）就因肌肉撕裂遺憾退賽，如今後防再折損主力大將，日耳曼戰車接下來在淘汰賽的防守考驗，無疑被蒙上了一層厚厚的陰影。