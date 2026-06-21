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2026年世界盃賽場上，傳統豪強德國隊今（21）日確定暌違12年闖進淘汰賽，日前的場邊花絮也成為另類的吸睛話題。年僅38歲的德國型男總教練納格爾斯曼（Julian Nagelsmann），在對陣古拉索的比賽中，竟然在短短90分鐘內一口氣換了3套衣服，將世界盃賽場當成個人的時裝伸展台。超異常的舉動不僅讓國外球迷與媒體直呼誇張，連台灣網友都忍不住笑翻吐槽：「他是來結婚的嗎？」身為足壇著名的潮男總教練，納格爾斯曼對時尚的追求早已不是新聞。在步入球場及接受官方轉播採訪時，納格爾斯曼先身穿一襲俐落的黑色Adidas德國國家隊官方上衣亮相。沒想到開賽哨聲響起後，他立刻換上了德國隊官方服裝合作品牌Marc O’Polo的聯名旅遊系列，以一件藍灰撞色的雅痞風條紋針織Polo衫，搭配灰色合身長褲、白色質感腕錶與粉彩運動鞋在場邊踱步。正當施洛特貝克（Nico Schlotterbeck）頭槌、哈弗茨（Kai Havertz）點球建功幫助德國隊取得領先後，下半場回到場上的納格爾斯曼再度讓眼尖的球迷驚覺他又換衣服了。他換成了一件素面的深藍色極簡黑色T-shirt，背後帶有一排精緻的小字。最終，德國在下半場狂進4球鎖定勝局，最終以7：1血洗對手。單場換3套衣服的奇景在社群平台上迅速掀起討論，其中就有西班牙記者直言：「在一場世界盃比賽換3次衣服實在有點太誇張。」面對外界的好奇與不解，納格爾斯曼在賽後記者會上大方笑著解釋，換衣服純粹是因為當天高達31度的酷熱高溫，上半場穿的那件長褲和Polo衫熱到他快受不了，所以在中場休息後，他就決定換上最舒服的T-shirt。這段「變裝秀」傳到台灣社群平台後，網友紛紛腦洞大開，瘋狂留言直呼整個球場都是他的秀場，甚至笑稱：「人家今天結婚，進場、中場、送客各一套剛剛好而已。」也有球迷打趣表示這根本是「時裝改運大法」，一換上T-shirt下半場馬上灌進4球，玄到不行。