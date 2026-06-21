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▲連續兩天送出驚艷守備表現的李灝宇，贏得了美國體育媒體《Just Baseball》專欄作家史諾登的高分肯定，直言李灝宇不論在打擊還是防守端的進步幅度，都遠遠超乎外界預期。（圖／美聯社／達志影像）

效力於底特律老虎隊的「台灣怪力男」李灝宇，近期在防守端展現了令人刮目相看的表現。今（21）日對陣芝加哥白襪隊的比賽中，李灝宇以先發第7棒、二壘手的身份披掛上陣。雖然今日他在進攻端手感稍微降溫、未能敲出安打，但他在6局上半上演了一次驚天動地的「五星級撲接」美技，連續兩天用精采絕倫的守備捍衛老虎隊防線，不僅幫助球隊以4：1力克白襪豪取二連勝，更贏得了美國棒球媒體的讚譽。李灝宇昨日才在2局上半展現優異的守備專注力，面對白襪打者奎羅（Edgar Quero）敲出的一記極具考驗的後方高難度沖天炮飛球，他快速轉身後退、在行進間穩穩將球沒收，完成一次漂亮的防守。今日比賽進行到6局上半，白襪陣中名將班尼泰迪（Andrew Benintendi）瞄準來球，猛力轟出一記擊球初速高達103.6英哩（約166.7公里）的斷棒級強勁滾地球。眼看球就要穿出內野，鎮守二壘的李灝宇展現驚人的瞬間爆發力，整個人騰空飛撲硬生生將這顆強襲球攔截下來，隨後以迅雷不及掩耳的速度起身、精準傳向一壘完成刺殺，瞬間點燃主場球迷的情緒。李灝宇接連不斷的防守高光表現，隨即引來了美國棒球專業媒體《Just Baseball》負責老虎隊的專欄作家史諾登（Clay Snowden）的高度關注與肯定。史諾登在評價李灝宇近期的狀態時指出：「李灝宇最近在防守端交出了相當亮眼的成績單。雖然在過往的球探報告中，守備傳統上並非他的最核心強項，但他在大聯盟賽場上的實際防守表現，顯然比我當初預期的還要出色許多。與此同時，他的打擊也在持續進步中，雖然未來還有很長的一段路要走，但他目前絕對正朝著正確的方向大步邁進。」在打擊端方面，老虎隊今日最終以4比1擊敗白襪，順利收下二連勝。李灝宇此役合計4打數沒有敲出安打，不過從擊球內容來看，他的擊球點掌握得相當紮實，可惜運氣差了一點，4個打席最終都成了外野飛球遭到接殺。此役過後，李灝宇的賽後打擊率微幅修正至0.225，整體攻擊指數（OPS）則為0.598。雖然打擊成果未能反映在安打數上，但其紮實的擊球初速與連續兩天的驚艷防守，已奠定他在老虎隊內野陣容中不可忽視的實力地位。