我是廣告 請繼續往下閱讀

黨內逼宮壓力加劇

柏南成接班熱門人選

工黨恐爆接班之爭

英國政壇傳出震撼消息！英媒《觀察家報》（Observer）報導，英國首相施凱爾（Keir Starmer）預計最快於22日宣布辭職，並提出離任時間表。不過，英國政府消息人士隨後否認相關說法，強調施凱爾目前仍專注於執政工作，無意提前下台。報導指出，施凱爾近日正在位於契克斯（Chequers）的首相官邸與妻子討論未來去留問題，多名工黨高層則預期，他最快可能在22日就個人政治前途發表明確聲明。不過首相府消息人士則重申，施凱爾仍聚焦於政府施政，並提及他日前曾公開表示，他將迎戰任何對其領導權的挑戰，並敦促工黨不要因內鬥而四分五裂。根據路透社報導，施凱爾面臨的領導危機近月來持續升溫，而情勢在20日進一步惡化。被視為其主要競爭對手的柏南（Andy Burnham）成功贏得國會補選席次，取得正式挑戰黨魁職位的資格，使施凱爾領導地位遭受更大威脅。據路透社統計，目前已有超過100名工黨國會議員公開要求施凱爾辭職，或至少提出下台時間表，占工黨下議院議員總數約四分之一。《觀察家報》引述未具名消息人士稱，施凱爾在與內閣成員、顧問、金主及工會領袖會談後，已逐漸認為自己的政治處境「難以為繼」。支持率暴跌 執政不到兩年陷危機施凱爾於2024年大選率領中間偏左的工黨大勝執政，一度被視為帶領英國走出保守黨長期執政陰影的重要人物。不過，執政後接連爆發爭議事件，加上多項政策立場反覆調整，使其支持率大幅下滑。外界普遍認為，許多選民已對其改善民生、提升生活水準的承諾失去信心。若施凱爾最終請辭或遭黨內逼退，這將意味著英國將在短短十多年內迎來第七位首相，創下近兩百年來罕見的高頻率政權更替紀錄，也反映英國民眾對公共服務惡化、非法移民問題及經濟困境等議題日益不滿。現年56歲的柏南被廣泛視為最有機會接替施凱爾的人選。柏南長年深耕英格蘭北部政治，在擔任大曼徹斯特（Greater Manchester）市長期間建立穩固政治基礎。此次補選中，他成功擊敗右翼民粹政黨領袖Nigel Farage陣營支持的候選人，順利取得國會席位。雖然柏南尚未正式宣布挑戰施凱爾，但他在勝選演說中強調將為英國開闢「新的道路」，被外界解讀為競逐黨魁的前奏。其支持者也公開呼籲施凱爾主動安排權力交接，以避免工黨陷入更嚴重內耗。除了柏南之外，曾任衛生大臣的斯崔廷（Wes Streeting）也已表態，不排除挑戰施凱爾領導地位。此外，《泰晤士報》報導，柏南陣營認為現任財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）無法展現足夠的政策轉向，若柏南未來出任首相，可能將其撤換。不過，這項消息尚未獲得獨立證實。隨著工黨內部要求施凱爾下台的聲浪不斷擴大，未來幾天的表態將成為決定英國政局走向的關鍵時刻。若施凱爾選擇留任，恐將面臨正式黨魁挑戰；若決定交棒，工黨則可能迅速展開新一輪領導權爭奪戰。