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高雄最好吃早午餐店暫停營業！原因竟是老闆被家暴：眾湧入給5星支持

該間早午餐店在端午連假期間沒有營業，Google地圖上還被改為「暫停關閉」狀態，店家也透過改名解釋原因：「因老闆被父親家暴故暫停營業，若重新營業會另行公告」。

▲高雄某間早午餐店在當地極具盛名，但在端午連假期間突然暫停營業，透過Google地圖解釋原因竟是「老闆被父親家暴」，讓一票網友錯愕不已。（圖／翻攝Google地圖）

▲眾多熟客與網友感到不捨，不斷湧入店家Google地圖留下5顆星評價，並透過留言支持與打氣。（圖／翻攝Google地圖）

台灣人灌5星好評力挺！店家感動發聲：除了感謝還是感謝

▲眾多網友湧入留言支持，讓店家感動再發聲。（圖／當事店家IG）

高雄某間早午餐店人氣極高，更擁有「高雄最好吃早午餐店」的美名，但近日有民眾眼尖表示，發現，讓店家感動發聲「除了感謝還是感謝」。高雄某間早午餐店在當地極具盛名，更被老饕封為「高雄最好吃早午餐店」，並在Google評價中擁有4.7顆星好評。不過有網友意外發現，消息一出，瞬間引發社群廣大討論，讓網友擔憂「看到這個擔心老闆還好嗎」。對此，店家後續在IG限時動態更新現況，表示在20日凌晨2點左右完成初步法律程序，並呼籲所有支持的粉絲，倘若原生家庭美滿值得開心；反之，請記得保護自己及身邊家人，「還請大家記得我們微笑以待的樣子，大家都要好好的，我們還在奮戰中」。店家聲明曝光後，也讓眾多熟客與網友感到不捨，不斷湧入店家Google地圖留下5顆星評價，並透過留言支持與打氣，「希望老闆好好休息，加油！祝福一切都好」、「老闆一定要先照顧好自己噢！期待重新營業那天」、「老闆加油，網路上還有人在關心你，你不是一個人」，期盼老闆能夠好好休息，等待有朝一日歸來。一瞬間湧入眾多網友的暖心支持，店家今日凌晨感動再發聲，表示一整天下來收到許多老顧客、新客人的訊息，內容都是滿滿的加油打氣，以及鼓勵他們的正能量，坦言已將大家的關心與愛護放在心裡，「尤其現在需要與暴力長期抗戰的時刻，除了感謝還是感謝」。店家強調，期盼大眾可以多關懷暴力問題，也時時刻刻留意身邊需要協助的受害者，更喊話「謝謝某位也正在對抗長達30年家暴的你，一切都會越來越好的，我們一起加油。期待你的好消息。」感人發言再度惹淚一票人。