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▲Ian（右）為挺Jeannie（左），把所有提出意見的粉絲都貼上酸民標籤，這才引爆退粉潮。（圖／翻攝自YouTube＠跳脫Do式圈）

網紅團體「The DoDo Men - 嘟嘟人」由Ian與Eric組成，YouTube頻道有167萬粉絲訂閱，近日卻爆發退追潮；因員工Jeannie出鏡比例過高，導致觀眾反感，大家提出建議卻被Ian說成「酸民」，這才讓死忠粉絲心死。現在還有網友分析，Ian如此力挺Jeannie，該不會是因為兩人交往中，大家揪出疑點認為：「真的只有他們兩人是情侶，才能解釋現在這一切」。DoDoMen超炎上事件持續發燒，有網友在Threads發文，提出疑惑，「其實很好奇Ian為什麼突然說一年前簽約Jeannie，以我偶爾會看幾部影片的觀感，覺得是不是Jeannie跟Ian早就是情侶？」原PO猜測，Ian最初只是想拉女友一起拍片，結果有粉絲詢問原因，他又不能明說兩人是情侶，才表示有和Jeannie簽網紅經紀約。該篇文章曝光後，吸引大批網友討論，不少人認同原PO的想法，直言：「我真的覺得只有他們兩人是情侶，才能解釋現在的這一切為什麼會這樣」、「我覺得Ian很像跟女友長期分開，加上跟女員工曖昧，所以女友分手，員工上位這樣」、「我也覺得他們是情侶，終於有人講出來了、「我真心覺得如果交往就直接公開，然後霸氣為女友對抗觀眾，我說不定會買單。」另外，也有資深粉絲提到，「本來就在懷疑，直到排球的那一集，Eric對著Jeannie說『那妳不能偏心喔』才比較確定。兩個都是老闆，為什麼有偏心的問題呢？只能說魔鬼藏在細節裡。」不過也有Ian的鄰居跳出來說：「我跟Ian住同一個社區（就不說哪個了），我在社區是沒看過Jeannie啦」，多重疑點讓人霧裡看花。