與勞工息息相關的「勞工退休金制度」，即將迎來重大改革，勞動部3月25日發布修正《勞工退休金條例施行細則》，包括彈性請領、強化保障勞工自提、債權保護擴大等5大修法重點，讓勞退新制更符合退休需求，協助打造勞工家庭退休安全網。
勞退新制修法5大重點
1、請領更彈性：首次有「30天猶豫期」 月領可改一次領
過去勞工年資滿15年以上，可選擇退休金「按月領取」，或是「一次請領」，但是選擇後就不能更改，如果選「月領」有突發狀況需要大筆資金時，只能向銀行再借貸。修法後，若選月領，可在第一次領取的30天內，改為一次領取，讓家庭財務調整更彈性。
2、勞工自提保障：雇主不能拒絕勞工自提6％
雇主每個月必須至少提供工資6％，存進勞工的退休金個人帳戶中，且不能從勞工薪資中扣除，勞工也可以自願提繳1％到6％的薪資，過去有雇主因為覺得麻煩，拒絕讓勞工自提，讓勞工累積退休金速度變慢，勞動部也發出最後通牒，8月1日後雇主不能拒絕勞工自提，違反者不僅要補繳本金，還要加徵滯納金。
3、未成年遺屬權益：請領時效改為成年後起算
如果勞工過世，需要在10年內請領勞退金，不過有未成年繼承人長大後，才知道親屬有勞工退休金，請領時效已經過了，對此，勞動部修法改成自繼承人成年日（20歲）後開始算10年時效，確保繼承人長大後還是可以請領，讓家庭資產可以真的得到傳承。
4、債權保護擴大：退休金不能被轉讓或扣押
過去只有勞工本身退休金不得讓與或扣押，但遺屬如果有債務糾紛，還是有可能被扣款，修法後將保障擴大到遺屬和指定請領人，讓退休金專款專用，不會被銀行、債主或其他家庭資產被拿走。
5、清償責任：新舊負責人要償清欠繳退休金
如果有公司因為倒閉或更換負責人，拖欠勞工退休金，讓勞工求助無門，修法後規定，公司若欠繳退休金，新、舊負責人有共同負責清償的責任，讓勞工退休金得到保障，避免企業「換人不還錢」爭議。
提升勞工退休金保障 老年後財務更安全
勞工退休金不僅是勞工個人的晚年保障，也是整個家庭的財務安全，新制勞工退休金修法能保障家庭資產，不被扣押或轉移，並提高理財彈性，月領的勞工有改為一次請領的機會；修法後讓勞工都有自提「加碼」的機會，如果夫妻都選擇自提6％，退休後可多出幾百萬元生活備用金，減輕退休壓力；未成年遺屬在成年後還能領到退休金，可避免疏忽失去權益。
根據勞動部資料統計，目前適用勞退新制強制提繳的事業單位來到60萬家，勞工人數約有783萬人，另外，還有1310萬人有勞工退休金個人專戶，讓老人生活更有保障。
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1、請領更彈性：首次有「30天猶豫期」 月領可改一次領
過去勞工年資滿15年以上，可選擇退休金「按月領取」，或是「一次請領」，但是選擇後就不能更改，如果選「月領」有突發狀況需要大筆資金時，只能向銀行再借貸。修法後，若選月領，可在第一次領取的30天內，改為一次領取，讓家庭財務調整更彈性。
雇主每個月必須至少提供工資6％，存進勞工的退休金個人帳戶中，且不能從勞工薪資中扣除，勞工也可以自願提繳1％到6％的薪資，過去有雇主因為覺得麻煩，拒絕讓勞工自提，讓勞工累積退休金速度變慢，勞動部也發出最後通牒，8月1日後雇主不能拒絕勞工自提，違反者不僅要補繳本金，還要加徵滯納金。
3、未成年遺屬權益：請領時效改為成年後起算
如果勞工過世，需要在10年內請領勞退金，不過有未成年繼承人長大後，才知道親屬有勞工退休金，請領時效已經過了，對此，勞動部修法改成自繼承人成年日（20歲）後開始算10年時效，確保繼承人長大後還是可以請領，讓家庭資產可以真的得到傳承。
過去只有勞工本身退休金不得讓與或扣押，但遺屬如果有債務糾紛，還是有可能被扣款，修法後將保障擴大到遺屬和指定請領人，讓退休金專款專用，不會被銀行、債主或其他家庭資產被拿走。
5、清償責任：新舊負責人要償清欠繳退休金
如果有公司因為倒閉或更換負責人，拖欠勞工退休金，讓勞工求助無門，修法後規定，公司若欠繳退休金，新、舊負責人有共同負責清償的責任，讓勞工退休金得到保障，避免企業「換人不還錢」爭議。
勞工退休金不僅是勞工個人的晚年保障，也是整個家庭的財務安全，新制勞工退休金修法能保障家庭資產，不被扣押或轉移，並提高理財彈性，月領的勞工有改為一次請領的機會；修法後讓勞工都有自提「加碼」的機會，如果夫妻都選擇自提6％，退休後可多出幾百萬元生活備用金，減輕退休壓力；未成年遺屬在成年後還能領到退休金，可避免疏忽失去權益。
根據勞動部資料統計，目前適用勞退新制強制提繳的事業單位來到60萬家，勞工人數約有783萬人，另外，還有1310萬人有勞工退休金個人專戶，讓老人生活更有保障。