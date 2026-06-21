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台灣乾泡麵新選擇！這袋實力太強瘋搶：老饕一口氣吃8包

▲全新台灣泡麵「維力大炒一番番茄肉醬風味」近期在網路上引爆討論，不只有民眾買不到，甚至還有人直接連吃8包嘗鮮。（圖／泡麵公社 泡麵俱樂部）

這碗泡麵口感不錯且相當熱銷，跑了多間賣場、超市都買不到，「簡單一句形容，就是泡麵界的義大利肉醬麵」、「好吃，很合我胃口」、「還挺難買...跑了兩家大賣場都沒」。

大炒一番番茄口味爆紅！號稱「泡麵界義大利麵」：單包13元CP值高

▲維力大炒一番「番茄肉醬風味」以濃郁又酸的蕃茄味為基底，搭配洋蔥與豬肉香氣，呈現微酸、鹹香的義式肉醬風味。（圖／泡麵公社 泡麵俱樂部）

目前可在全聯、大全聯或各大超市等實體通路購買，線上網購平台如Coupang酷澎等

亦有提供販售。根據不同通路，價格約落在49元至52元間，等於一包最便宜只要13元

▲維力大炒一番「番茄肉醬風味」CP值高，根據不同通路，價格約落在49元至52元間，等於一包最便宜只要13元。（圖／泡麵公社 泡麵俱樂部）

大炒一番番茄口味評價曝光！老饕點出最大問題：可能會失望

僅有剛入口時有茄汁義大利麵的錯覺，多吃幾口就會沒感覺，對於番茄控來說可能會失望，若是偏好傳統泡麵重口味的人，恐怕會覺得這款香氣和記憶點較弱

台灣泡麵品牌競爭激烈，不少廠商為了吸引消費者注意，近年研發各式各樣新口味與包裝，讓台灣人有更多泡麵可以選擇。但近日有民眾表示，，被老饕封為「泡麵界義大利肉醬麵」。近日有網友在臉書社團「泡麵公社 泡麵俱樂部」發文，表示近期發現一款，並直接購入2袋回家，而一袋共有4包。原PO在當晚直接吃了8包麵並分享口感，貼文曝光後，立馬引來台灣人好奇，這包泡麵到底多特別，才會有老饕願意連吃8包嘗鮮，嚇喊「你一個人幹完8包，真是狠人」；在網路也有人提到，「維力大炒一番」是維力食品推出的熱門乾泡麵系列，主打在家就能吃的道地熱炒風味，並以豐富的醬料層次聞名。，引起眾多老饕搶著試吃。據悉，該款，也更容易吸附濃郁醬汁，整體口味層次豐富不油膩。而維力大炒一番「番茄肉醬風味」不只是口感特別，其價格不貴、CP值相當高。該款主要以袋裝販售，一袋4入，，相當便宜又划算。維力大炒一番番茄肉醬風味整體評價不錯，，是款非常適合當作宵夜解饞的乾泡麵，讓老饕不禁推薦「番茄酸味適中，是大眾都能接受的口味，微酸適合天熱沒食慾時食用」。不過也有部分消費者持不同意見，認為該款番茄味偏淡，，但可以藉由加辣或搭配紅酒等方式提味，能讓番茄肉醬的整體口感更豐富。