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2026年世界盃E組分組賽第二輪再爆冷門，首戰遭到德國隊血洗的古拉索，今（21）日在美國堪薩斯體育場迎戰身價高達3.69億歐元的南美勁旅厄瓜多。這場比賽中古拉索37歲的老門將魯姆（Eloy Room）隻手遮天，創下破了世界盃歷史紀錄的15次撲救，率領古拉索以0：0逼平厄瓜多，爆冷搶下隊史在世界盃的歷史第1分積分。對亞洲球迷而言，本場比賽的一大看點便是裁判組。生涯首度在世界盃正賽主哨的馬寧，完美展現「卡牌大師」的威嚴。第38分鐘，古拉索陣中的四代華裔球星、出身曼聯青訓且現效力英冠的陳達毅在反擊中遭厄瓜多阿爾西瓦（Jordy Alcívar）戰術犯規，馬寧隨即掏出本場首張黃牌。短短一分鐘後，古拉索球員也因犯規吃牌。馬寧在比賽中兩度在2分鐘內連續亮出黃牌，全場共給出6張黃牌。身價與世界排名皆佔據絕對優勢的厄瓜多，由於首戰遭到象牙海岸絕殺，此役面對首輪以1：7慘敗給德國的古拉索，有著非贏不可的晉級壓力。開賽後厄瓜多便發動海嘯般的攻勢，控球率一度高達75%。然而，厄瓜多前鋒瓦倫西亞（Enner Valencia）與身價1億歐元的中場核心凱塞多（Moises Caicedo）多輪門前狂轟濫炸，全數被古拉索37歲的老門將魯姆無情拒之門外。下半場第66分鐘至第80分鐘，厄瓜多連續突施冷箭與近距離推射，魯姆皆展現神反應高接低擋，硬是讓球留在球門外。終場統計，厄瓜多全場射門28次、其中高達15次射正，但全數被魯姆一人化解。這項單場15次撲救的超狂數據，正式超越了1978年世界盃秘魯門將基羅加（Ramón Quiroga）對荷蘭隊時創下的13次紀錄，榮登世界盃歷史上「正規時間內撲救次數最多」的守門員。在魯姆不可思議的帶領下，防線孱弱的古拉索硬是創造了奇蹟，成功在南美勁旅手中搶下隊史世界盃首個積分。這場0：0的平局也直接將E組的晉級形勢推向白熱化。目前德國隊以二連勝之姿提早出線，而未能在古拉索身上全取3分的厄瓜多則陷入絕境，若想挺進第二階段淘汰賽，末輪小組賽必須強碰並擊敗德國隊，這無疑是一項難度極大的考驗。