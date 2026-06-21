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韓國天團BIGBANG隊長GD（G-Dragon，權志龍）向來以驚人吸金能力聞名，除了擁有龐大的版權收入，近年在投資上的眼光也再度成為話題。據悉，他名下登記近200首歌曲，每年即使沒有新活動，仍能穩定進帳韓幣14億元（約新台幣2800萬元）版權費。而他2023年離開YG娛樂後簽入Galaxy Corporation時，更把一半簽約金改為股票選擇權，隨著公司營收與股價同步走高，也讓外界再度見識到他的理財眼光。事實上，GD在2023年結束和YG娛樂長達17年的合作後，選擇和規模相對較小的Galaxy Corporation簽約，當時就讓不少人感到意外。更令人關注的是，他並未全額領取簽約金，而是只拿一半、約韓幣100億元（約新台幣2億元），另一半則要求以等值股票選擇權支付。後來的結果也證明，他的判斷相當精準，隨著公司營運起色，股票價值也跟著上升。據韓媒報導，GD登記在韓國音樂著作權協會的作品已接近200首，還成為首位加入韓國音樂著作權協會的偶像歌手。也因為版權收入相當可觀，外界盛傳他即使一年沒有任何活動，仍可單靠歌曲版權進帳韓幣14億元（約新台幣2800萬元）。除了版權費之外，GD的收入來源也十分多元，包括團體活動、品牌代言、個人品牌經營，以及股票、房地產等投資布局，全都替他累積可觀財富。過去他就曾以韓幣164億元（約新台幣3.3億元）全額購入韓國頂級地段豪宅頂樓，財力備受矚目。他也曾被點名是韓國第一位受到官方認證與邀請，持有現代黑卡的藝人，再度印證他多年來累積的驚人身價。GD和Galaxy Corporation合作後，他在短短一年內透過新專輯、代言、演唱會與節目出演等活動，替公司創造近韓幣3000億元營收（約新台幣62億元），個人則拿到約韓幣600億元（約新台幣12.4億元）結算金。公司也因此成功轉虧為盈，股價同步上揚，讓GD當初把一半簽約金換成股票的決定顯得十分正確，也得以看出GD不只在舞台上是頂級巨星，在理財方面和商業眼光上同樣有頭腦。