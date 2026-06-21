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▲Jeannie加入引來老粉不滿。（圖／翻攝自IG＠thedodomen）

百萬YouTube頻道The DoDoMen（嘟嘟人）由Ian（李立唯）、Eric（陳建安）共同成立，近期因幕後小編Jeannie的加入，讓不少老粉反彈，認為Jeannie的風格和頻道不搭，但團體不僅沒聽老粉建議，還做了一個影片主題是「回應酸民」，內容都在幫Jeannie講話，讓許多人傻眼，爆發退訂潮，網路上也很多人開始聊到這波的公關危機，不少人建議DoDoMan有3種做法，讓Jeannie回歸幕後、Jeannie自請下台，或是幫Jeannie另外開頻道，還有人說應該去請教危機處理大師愛莉莎莎。Jeannie的加入引來不少聲音，有人認為她的風格和團體不搭，建議她可以減少出現次數，未料團隊發表了一部「回應酸民」的影片，不少長期支持的觀眾認為，自己提出的意見與建議被直接歸類為酸民，讓人感到失望與受傷。這波公關危機也引來討論，有人直呼The DoDoMen現在有3種作法最適合，第一是Jeannie自請下台，畢竟現在輿論對她不利，她又是使用老闆的平台，老闆前面話說這麼滿，就算想請她走，恐怕也拉不下臉，不如自己另起爐灶，肯定有懂她的觀眾。第二是讓Jeannie繼續做幕後，另找時機再讓她出來，但一樣回歸到前面提到的，Ian在影片中已經說的很明白，絕對不會讓Jeannie站在他身後，會支持她做自己想做的事。第三點，就是幫Jeannie開一個新的頻道，還是可以找Ian、Eric合作，但主要吸引的會是Jeannie的支持者，也算符合他們頻道初衷「跳脫舒適圈」。許多網友直呼，他們其實可以默默幫Jeannie開頻道，結果卻出了一支「回應酸民」直接封死自己的路，相當可惜，「應該是去請教愛莉莎莎，公關危機處理大師」、「J小姐多次強調她是主key ，是粉絲沒有辦法接受她是主key」。但也有許多人支持Jeannie，認為其實頻道訂閱數依舊在上升，不用特別做什麼改變，也不用被粉絲情勒，再加上DoDoMen只是一個精神，並不是只有Ian和Eric可以出現在影片中。