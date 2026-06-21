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單場15次撲救，正式超越了1978年世界盃秘魯門將基羅加（Ramón Quiroga）對荷蘭隊時創下的13次紀錄，榮登世界盃歷史上「正規時間內撲救次數最多」的守門員。

2026年世界盃在E組分組賽第二輪中，世界盃史上國土面積最小、人口最少的參賽國古拉索（Curaçao），靠著37歲老門將羅姆（Eloy Room）正規時間內的15次神撲，以0：0爆冷逼平南美勁旅厄瓜多，斬獲隊史在世界盃的歷史第1分。羅姆無解的防守不僅刷新歷史，更讓他一夕爆紅，個人Instagram的粉絲數在賽後從9.6萬人瘋狂暴增突破60萬大關，繼維德角門將後，成為本屆世界盃最受矚目的守護神。古拉索在小組賽首戰曾以1：7慘遭日耳曼戰車德國隊血洗，當時孱弱的防線讓外界普遍認為他們只是來世界盃「一輪遊」。然而今日面對強敵厄瓜多，目前效力於美國次級聯賽（USL）邁阿密FC的羅姆，用一場載入史冊的比賽證明了加勒比海島國的韌性。整場比賽厄瓜多瘋狂轟炸了27腳射門，其中高達15次射正，但全數被羅姆化解。若算上延長賽，羅姆的15次神撲也高居世界盃歷史第二，僅次於美國傳奇門將「雷神」霍華德（Tim Howard）在2014年巴西世界盃16強對陣比利時賽事中所締造的16次歷史紀錄。古拉索作為世界盃史上土地面積與人口總數都最小的參賽國，在經歷了首戰失利後，靠著羅姆的一己之力強勢反彈。這場得來不易的平局，也讓古拉索在死亡之組中，奇蹟般地依然保有晉級淘汰賽的希望。目前E組除了德國隊率先出線外，其餘三隊形勢陷入大混戰。古拉索只要在關鍵的第三輪小組賽中擊敗象牙海岸，就能在積分上反超對手。屆時，這支黑馬新軍不僅能鎖定分組前三，更有極大的機會以「最佳小組第三」的姿態闖進32強淘汰賽，延續他們的驚奇之旅。