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▲象牙海岸隊長凱西（Franck Kessié）在上半場把握機會補射破網，以29歲又183天的年紀成為隊史第二年長的世界盃進球者。（圖／路透／達志影像）

2026年美加墨世界盃E組小組賽第二輪，德國在多倫多以2：1驚險逆轉象牙海岸，提前確定晉級32強，而40歲傳奇門將諾伊爾（Manuel Neuer）也在這場比賽寫下世界盃歷史新頁。他完成生涯第21場世界盃出賽，正式超越法國前隊長洛里斯（Hugo Lloris）的20場紀錄，成為世界盃史上出賽次數最多的守門員。不過，這項偉大里程碑也伴隨告別倒數，諾伊爾賽前親口證實，本屆賽事將是他代表德國隊出征的最後一個大賽，象徵「德國門神」的國家隊最後一舞正式展開。根據知名足球媒體《433》與數據機構的統計，諾伊爾在週六對陣象牙海岸的比賽中先發登場，迎來個人在世界盃正賽的第21場出賽。這項數據讓他正式超越了前法國國家隊隊長洛里斯的20場紀錄，在世界盃歷史的門將出賽榜上獨居第一，樹立了後人難以企及的「諾伊爾障礙」。有趣的是，這場歷史之戰也誕生了另一項非洲球隊的紀錄。在上半場第30分鐘為象牙海岸率先破門的隊長凱西（Franck Kessié），以29歲又183天的年紀，成為象牙海岸隊史在世界盃「第二年長」的進球者，僅次於傳奇「魔獸」德羅巴（Didier Drogba）在2010年南非世界盃時所創下的32歲又101天紀錄。事實上，40歲的諾伊爾此時能站在美加墨世界盃的舞台上，本身就是一個奇蹟。在2024年德國本土舉辦的歐洲盃止步八強後，諾伊爾當時便已正式宣告從國家隊退役。然而，隨著他在母隊拜仁慕尼黑在球季後半段交出極為驚豔的反彈表現，德國隊主帥納格爾斯曼（Julian Nagelsmann）在今年世界盃前力排眾議，再度將這位傳奇老將召回大名單中，並在揭幕戰以7：1血洗庫拉索的比賽中讓他重掌國家隊1號門將。對於這次「驚喜復出」，諾伊爾也非常明確地定調了這趟旅程的終點。他向現場媒體坦言，這一次，他是真的要徹底告別日耳曼戰車了。「對我來說非常清楚，這就是我職業生涯的最後一個大賽。」諾伊爾平靜且堅定地表示：「我不打算兩年後再去踢下一屆歐洲盃。過去這幾天，我一直在調適自己的心情，深知這幾場比賽就是我代表德國隊的最後戰役。但我現在只想專注在眼前的每場比賽、全力爭勝，而不是去想任何告別賽或紀念球衣。」