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▲北韓官媒過去轉播杭州亞運賽時，竟稱呼南韓隊為「傀儡」。（圖／翻攝自朝鮮中央電視台）

北韓官媒《朝鮮中央電視台》（KCTV）再度捲入世足賽轉播版權爭議。南韓媒體報導，北韓疑似未取得國際足總（FIFA）授權，便擅自轉播2026年美加墨世界盃比賽畫面。FIFA目前尚未正式表態，但若指控屬實，預料將祭出後續措施。據南韓《中央日報》報導，海外足球專門媒體Alerta Mundial於17日在社群平台發文指出，北韓正透過《朝鮮中央電視台》播送世足賽畫面，但FIFA並未授予其官方轉播權。從曝光影片可見，北韓官媒播出時畫面上方打出「國際足球聯盟2026年世界盃小組預選賽」字樣，內容包含象牙海岸對厄瓜多、德國對古拉索等賽事片段。Alerta Mundial進一步分析，北韓疑似透過接收中國等鄰近國家的衛星訊號後再進行重播，藉此繞過FIFA的官方授權機制，讓國內觀眾能收看比賽。事實上，這並非北韓首次因轉播問題惹議。2023年澳洲、紐西蘭共同主辦女足世界盃期間，FIFA便曾證實北韓未經授權轉播賽事，並向負責管理KCTV的朝鮮中央廣播委員會（KRT）發出警告函，要求避免再犯。回顧更早歷史，北韓在2002年日韓世界盃時，曾將南韓對義大利的16強賽剪輯成約1小時內容，延後5天才播出；而2010年南非世界盃到2022年卡達世界盃期間，北韓則是透過亞洲太平洋廣播聯盟（ABU）取得授權，以錄播方式播出賽事，當時FIFA同意讓北韓、東帝汶、寮國等7個經濟較落後國家民眾收看比賽。南韓廣播界人士透露，2022年卡達世界盃時，南韓地區轉播權業者曾與FIFA達成協議，將北韓地區轉播權交由FIFA直接或透過ABU處理；但本屆世界盃資格賽期間，北韓似乎尚未取得相關授權，導致這次的轉播行為遊走灰色地帶。報導指出，KCTV目前並未如過去世足賽般播出完整錄播賽事，而是透過晚間新聞簡短介紹部分比賽畫面，做法已相對低調。分析認為，北韓近年積極轉播國際足球賽事，與其女足隊伍屢創佳績有關——北韓「我故鄉女子足球隊」5月23日才以1比0擊敗日本，奪下亞洲足球聯盟（AFC）女足冠軍。南韓統一研究院資深研究委員吳京燮分析，足球是北韓少數無法完全忽視國際規範的領域之一，尤其女足長期保有競爭力，不僅是展現國力的工具，更涉及國際賽事獎金與外匯收入，因此平壤當局難以完全無視國際觀感。外界推測，若無法取得正式授權，北韓未來恐將持續以播放精華片段、或透過較封閉的國內管道播送賽事，藉此降低違規爭議風險。