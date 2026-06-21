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▲韓芮梨在劇中使用的社群平台叫做SNSTAR，上面的照片都是她為了這部戲特地拍的。（圖／翻攝自Netflix）

▲朴敘允笑說自己為了經營芮梨的帳號，才不停自拍，創造大量美照。（圖／翻攝自Netflix Korea YouTube）

韓劇《鐵拳教育》播出後，捧紅許多配角，像是23歲女星朴敘允，她飾演在社群SNSTAR上擁有60萬粉絲的網紅女學生「韓芮梨」；SNSTAR是該劇特別打造的仿IG平台。日前朴敘允受訪時就回應，發在SNSTAR上面的照片，真的都是她自己拍的，但其實她私下不是愛拍照的人，為了角色要求才配合瘋狂換造型、拍美照，實在有點難為情。Netflix的韓國YouTube頻道日前釋出《鐵拳教育》演員採訪的影片，其中，朴敘允被問到一題：「芮梨SNSTAR動態裡的照片，是妳實際的SNS（指社群軟體）的照片嗎？」對此，朴敘允回應，其實背後有蠻有趣的故事。朴敘允笑說：「」。由此可見，韓芮梨SNSTAR的照片雖然是朴敘允本人親自拍的，但其實與她個人IG帳號平時上傳的照片風格有所出入，讓粉絲笑翻。而朴敘允私下個性也較為害羞、內斂，和韓芮梨囂張跋扈的模樣相差甚遠，卻能靠演技完美消化此角色，令人佩服，也讓粉絲直呼才23歲的朴敘允一定是女演員中的黑馬，將來勢必會推出更棒的作品。