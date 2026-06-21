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美國職棒大聯盟（MLB）迎來載入史冊的瘋狂之夜！費城費城人今（21）日在主場迎戰同區死敵紐約大都會，陣中兩大重砲巨星同場大發神威。當家一壘手哈波（Bryce Harper）締造了長達15年大聯盟生涯的首度「完全打擊」，而指定打擊舒瓦伯（Kyle Schwarber）更不遑多讓，加碼演出單場三響砲的狂暴表現。在兩人帶領下，費城人終場以15比3血洗大都會。曾八度入選全明星賽的超級球星哈波，在漫長且輝煌的15年職業生涯中，終於解鎖了「完全打擊」這項難能可貴的個人成就。他在第一局下半就率先開轟，為這場歷史之夜定下基調；隨後在砲火猛烈的第三局，他單局先後擊出一壘安打與二壘安打。比賽進行到第五局，哈波把握住壘上有人的機會，一棒掃出帶有2分打點的三壘安打，僅僅用了五局就完成了完全打擊的壯舉。這不僅是他生涯的首度達陣，更讓他成為費城人長遠隊史中，第10位完成完全打擊的球員。值得一提的是，這也是本週大聯盟出現的第二次完全打擊，芝加哥小熊隊外野手阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）才剛在本週完成此項成就。就在哈波努力推進完全打擊進度的同時，擔任指定打擊的舒瓦伯也迎來了屬於自己的「怪物之夜」。他在火力徹底釋放的第三局中，宛如打擊機器般，單局就扛出了兩發全壘打，將大都會的投手群徹底打爆。進入第七局，手感發燙的舒瓦伯再度將球送出全壘打牆外，完成了個人單場的第三發全壘打，這也是這位重砲手大聯盟生涯第5度締造「單場三響砲」的恐怖紀錄。兩位巨星同場發威，不僅幫助費城人以15：3痛宰大都會，更在棒球歷史上寫下了不可思議的一頁。根據《OptaSTATS》數據統計，大聯盟上一次出現如此誇張的同場神蹟，已經要追溯到遙遠的1932年6月。當時是由紐約洋基隊的兩位名人堂神獸級球星所共同締造，拉澤里（Tony Lazzeri）完成完全打擊，搭配上傳奇名將「鐵馬」賈里格（Lou Gehrig）的單場四響砲。