我是廣告 請繼續往下閱讀

百萬YouTube頻道「The DoDo Men 嘟嘟人」近日因新面孔Jeannie頻繁出現在影片中掀起熱議，不少老粉認為頻道風格明顯轉向，甚至因此出現退訂聲浪。對此團隊不僅拍片正面回應，Ian更在Podcast中公開力挺Jeannie，直言：「我永遠不會叫妳退到我後面」，還把意見通稱為「酸民」引發觀眾不滿，也讓不少人開始好奇，Jeannie究竟是誰？Jeannie本名靖雯，原本是DoDo Men團隊的社群小編和幕後成員，主要協助短影音與社群內容製作。她最初因參與品牌徵才活動錄影而接觸DoDo Men，原先只是以輔助身分協助現場與內容製作，但因為在拍攝過程中表現積極、反應自然，後來正式加入團隊，成為頻道小編。隨著團隊近年調整企劃方向，Jeannie也慢慢從幕後走到幕前，開始參與拍攝、主持與互動內容。她曾坦言，自己一開始並沒有特別設定要走創作這條路，只是在邊做邊學的過程中，逐漸找到樂趣，也就一路走到現在。只是，Jeannie走到幕前後，並未獲得所有觀眾買單。DoDo Men過去由Ian與Eric兩人組成，頻道長期以高學歷背景、異國文化與挑戰舒適圈的冒險企劃為主軸，因此累積了一批熟悉原有節奏的忠實觀眾。隨著Jeannie出鏡次數增加，部分老粉開始在留言區表達不滿，認為她說話節奏偏快、情緒表現強烈，存在感過於鮮明，甚至已經到了讓人覺得吵的程度，和頻道原本的風格不太相符，甚至有人直言「大家想看的是Ian和Eric，不是幕後員工變成主角」。也有觀眾認為，如果團隊有意培養Jeannie成為幕前成員，應該更早說明方向，或適度調整她的出現比例，否則只會讓觀眾越來越不適應。對此，DoDo Men近日上傳Podcast精華片段回應，影片標題直接寫下「被酸民連續罵一個月！直接大走心？！」，Jeannie開場也直球表示：「我們來正式回應酸民」，坦言自己一開始看到網路評論時確實有點走心。Ian則在節目中力挺她，表示當初邀請Jeannie參與拍攝，本來就是希望更多人能看見她，也認為自己沒有違背這個初衷。他更強調，不會要求Jeannie刻意降低音量，也不會叫她站到畫面後面，因為既然選擇站出來創作，就應該保有最真實的樣子，希望Jeannie能自在做自己。不過，團隊把許多批評聲音直接歸類為「酸民」，直接引爆大批粉絲反彈。不少觀眾認為，自己只是提出對內容走向的看法，卻被當成惡意攻擊者，讓人相當失望，寫下：「因為Jeannie已經好幾個月不看DoDo Men」、「不是不喜歡她這個人，而是風格真的不適合」等退追聲浪。眼見風向全倒向另一邊，DoDo Men後來也緊急將封面上的「回應酸民」改為「回應網友」，並在留言區補充說明，表示近期關於Jeannie的討論中，確實同時包含建設性建議與針對性攻擊，「酸民」一詞並非泛指所有留言，團隊也有持續閱讀觀眾回饋，並開始討論後續優化方向。