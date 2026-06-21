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▲怡琪不捨汶汶遭遇。（圖／翻攝自IG@ichi.527）

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員汶汶昨晚驚傳重大意外，頸部遭劃傷後緊急送醫搶救，消息一出震驚各界，大批粉絲與球迷焦急萬分，紛紛在網路上為她祈福。面對隊友遭遇橫禍，同屬Passion Sisters的成員怡琪（Ichi）難掩悲痛，於個人社群平台發文為好友集氣，字裡行間流露出滿滿的心痛與不捨。怡琪在個人IG帳號PO出與汶汶一同應援的照片，兩人在台上玩樂，綁著相似的可愛造型編髮，對著鏡頭展現燦爛甜美的笑容，昔日充滿青春活力的模樣，與如今的沉重悲劇形成強烈且令人心碎的對比。怡琪在貼文中悲痛寫下：「這次，換我抱著妳。我很愛妳，很愛很愛，所以很心疼，非常心疼。」短短幾句話道盡了兩人在啦啦隊中並肩作戰所累積的深厚姐妹情誼，以及面對好友遭遇嚴重傷害的無助與悲痛。此外，貼文最後怡琪更向汶汶溫柔喊話：「以後我的三眼怪都分妳。」試圖用平時兩人私底下的可愛小約定，呼喚好友一定要努力撐過去，怡琪更關閉了留言功能，想必是不希望輿論影響到心情，但又想向好友表達心意。回顧事發經過，汶汶昨（20）日下午在私人攝影棚拍攝時，遭一名52歲許姓男子持刀割頸，情況危急，送醫後立刻動刀，好在目前生命狀況穩定。而該名男子是汶汶的狂熱粉絲，被其他人戲稱是「汶汶阿北」，似乎長期騷擾汶汶。汶汶今年2月就曾在IG限時動態崩潰發文，拜託粉絲：「下班後就不要再跟著我，請給我一點私人空間」。