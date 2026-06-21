我是廣告 請繼續往下閱讀

▲古拉索37歲的老門將魯姆（Eloy Room）隻手遮天，創下破了世界盃歷史紀錄的15次撲救，率領古拉索以0：0逼平厄瓜多。（圖／美聯社／達志影像）

▲羅姆無解的防守不僅刷新歷史，更讓他一夕爆紅，個人Instagram的粉絲數在賽後從9.6萬人瘋狂暴增突破60萬大關。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界盃賽場上，古拉索37歲門將羅姆（Eloy Room）今（21）日的封神之作一夕之間成為全球球迷熱議焦點。在E組對陣厄瓜多的比賽中，他單場完成15次撲救，不僅替國家拿下隊史世界盃首個積分，更締造世界盃正規時間最多的撲救紀錄。球場上的神級表現之外，不少球迷也開始好奇他的過去。羅姆目前效力於美國次級聯賽邁阿密FC，市場身價僅約20萬歐元（約新台幣725萬元），甚至還不及許多歐洲豪門年輕替補球員。1989年出生於荷蘭的羅姆，體內流淌著來自加勒比海島國古拉索的血統。他大約13歲時便進入荷蘭甲級聯賽球隊維特斯（Vitesse）的青訓系統，這座歷史悠久的守門員搖籃，徹底奠定了他極具侵略性的門線技術與現代門將必備的傳導視野。羅姆在維特斯一待就是15年，更在2017年幫助球隊奪得隊史首座荷蘭盃（KNVB Cup）冠軍。隨後，他轉會至荷蘭傳統豪門PSV恩荷芬，並隨隊捧起2017-18賽季的荷甲聯賽冠軍。雖然在荷蘭足壇站穩腳跟，但當2011年古拉索正式獲得國際足總（FIFA）認證並加入中北美及加勒比海足協（CONCACAF）後，羅姆毅然決然選擇為祖籍國e古拉索效力。他成為第一批響應召喚的荷裔球員，從此化身為「藍色巨浪」不可或缺的防線核心。離開荷蘭後，羅姆將天賦帶到了美國職業足球大聯盟（MLS）的哥倫布機員。在美國的五個賽季中，他迅速成為聯盟最頂尖的守門員之一，不僅率隊奪得2020年MLS總冠軍及2021年冠軍盃（Campeones Cup），更在2020年憑藉對陣奧蘭多城時的驚天雙重撲救，榮獲MLS年度最佳撲救獎。當時他年薪高達89.8萬美元，換算週薪約1.7萬美元，是當時MLS收入最高的頂級守門員之一。現年37歲的羅姆目前效力於美國次級聯賽（USL）的邁阿密FC，這份合約將在2026年11月到期。根據權威轉會網站《Transfermarkt》數據顯示，羅姆目前的市場身價僅20萬歐元。相比之下，他在此役隻手擋下的厄瓜多陣容中，光是中場核心凱塞多（Moises Caicedo）一人身價就高達1億歐元（約新台幣36億元）。羅姆用僅僅20萬歐元的身價，強勢封鎖了身價高出自己500倍的頂級球星，用雙手證明了在世界盃的最高殿堂上，身價數字絕非贏球的唯一保證。