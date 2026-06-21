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▲夏語心曾被許男長期尾隨、騷擾，一度怕到不敢出門。（圖／夏語心臉書）

中信兄弟啦啦隊女孩汶汶昨（20）日遭一名52歲的許姓男子襲擊，頸部遭割傷，被緊急送醫治療。許男是她的狂熱粉絲，更因此被其他人稱呼是「汶汶阿北（阿伯）」。而他過去也是女星夏語心的私生飯，夏語心今日稍早發文，吐露之前遭許男尾隨的恐怖過往；她說許男會莫名出現在她家門口：「嚇一個我不敢出門，後來他還怪我怎麼沒發現他。」恐怖遭遇讓人聽了毛骨悚然。夏語心在Threads發文，表示自己看到汶汶的新聞嚇一大跳，因為她也被這名恐怖粉絲喜歡過。夏語心回憶：「夏語心說還有一次是她錄完《天才衝衝衝》後，搭捷運回家：「除此之外，夏語心錄外景或是自己出國玩回來時，許男也總有辦法知道她的班機，到機場接機大廳等她：「」夏語心說自己被許男騷擾的那陣子，大家如果看到許男出沒，都會提醒她要小心一點。如今看到汶汶的遭遇，也讓夏語心覺得後怕，祝福汶汶早日康復，希望大家都出入平安。夏語心的貼文曝光後，立刻吸引超過10萬人湧入觀看。大家也紛紛留言，「感覺是精神或心理有狀況，幸好妳沒事」、「可悲的是他有精神疾病，很快就會放出來了」、「很疑惑這種人怎麼有錢又有閒，可以到處追星蹲點堵藝人」、「他到底怎麼知道這些行程資訊的？太詭異了！警方應該要一併調查」。目前許男因為持刀攻擊汶汶，已經被依殺人未遂罪移送法辦。至於汶汶，目前仍還在醫院，尚未露面報平安，據說她的頸部傷口不淺，到院後醫師判定要立刻開刀才能救回來，好在經過手術治療，汶汶暫無生命危險，粉絲則呼籲希望許男被重判。