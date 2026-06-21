中信兄弟啦啦隊女孩汶汶昨（20）日遭一名52歲的許姓男子襲擊，頸部遭割傷，被緊急送醫治療。許男是她的狂熱粉絲，更因此被其他人稱呼是「汶汶阿北（阿伯）」。而他過去也是女星夏語心的私生飯，夏語心今日稍早發文，吐露之前遭許男尾隨的恐怖過往；她說許男會莫名出現在她家門口：「嚇一個我不敢出門，後來他還怪我怎麼沒發現他。」恐怖遭遇讓人聽了毛骨悚然。
夏語心也被汶汶阿北跟蹤過 停在她家巷口
夏語心在Threads發文，表示自己看到汶汶的新聞嚇一大跳，因為她也被這名恐怖粉絲喜歡過。夏語心回憶：「以前我在《全民最大黨》的時候，他就天天在中天門口等我，有時候下班半夜了，他都還在；有次不堪其擾，於是拜託一起下班的前輩載我離開中天，他似乎就這樣等到隔天，後來他傳了落落長的私訊怒罵我讓他等太久。」
夏語心說還有一次是她錄完《天才衝衝衝》後，搭捷運回家：「一路上我都在跟經紀人聊天，並沒注意到他其實也在車廂上。出站走路回家，過馬路左右看車時，居然發現他在我家巷口，大概100公尺處，嚇一個我不敢出門，後來他還怪我怎麼沒發現他…」
汶汶阿北神通廣大？連夏語心班機都查得到
除此之外，夏語心錄外景或是自己出國玩回來時，許男也總有辦法知道她的班機，到機場接機大廳等她：「一開門就站在正中間的那種，我推行李推車他就一路跟著我走到計程車或接機停車處…到現在我都還不懂，他是怎麼知道的？」夏語心說自己被許男騷擾的那陣子，大家如果看到許男出沒，都會提醒她要小心一點。
如今看到汶汶的遭遇，也讓夏語心覺得後怕，祝福汶汶早日康復，希望大家都出入平安。夏語心的貼文曝光後，立刻吸引超過10萬人湧入觀看。大家也紛紛留言，「感覺是精神或心理有狀況，幸好妳沒事」、「可悲的是他有精神疾病，很快就會放出來了」、「很疑惑這種人怎麼有錢又有閒，可以到處追星蹲點堵藝人」、「他到底怎麼知道這些行程資訊的？太詭異了！警方應該要一併調查」。
汶汶還在醫院治療 恐怖阿北已遭逮捕
目前許男因為持刀攻擊汶汶，已經被依殺人未遂罪移送法辦。至於汶汶，目前仍還在醫院，尚未露面報平安，據說她的頸部傷口不淺，到院後醫師判定要立刻開刀才能救回來，好在經過手術治療，汶汶暫無生命危險，粉絲則呼籲希望許男被重判。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
我是廣告 請繼續往下閱讀
夏語心在Threads發文，表示自己看到汶汶的新聞嚇一大跳，因為她也被這名恐怖粉絲喜歡過。夏語心回憶：「以前我在《全民最大黨》的時候，他就天天在中天門口等我，有時候下班半夜了，他都還在；有次不堪其擾，於是拜託一起下班的前輩載我離開中天，他似乎就這樣等到隔天，後來他傳了落落長的私訊怒罵我讓他等太久。」
夏語心說還有一次是她錄完《天才衝衝衝》後，搭捷運回家：「一路上我都在跟經紀人聊天，並沒注意到他其實也在車廂上。出站走路回家，過馬路左右看車時，居然發現他在我家巷口，大概100公尺處，嚇一個我不敢出門，後來他還怪我怎麼沒發現他…」
除此之外，夏語心錄外景或是自己出國玩回來時，許男也總有辦法知道她的班機，到機場接機大廳等她：「一開門就站在正中間的那種，我推行李推車他就一路跟著我走到計程車或接機停車處…到現在我都還不懂，他是怎麼知道的？」夏語心說自己被許男騷擾的那陣子，大家如果看到許男出沒，都會提醒她要小心一點。
如今看到汶汶的遭遇，也讓夏語心覺得後怕，祝福汶汶早日康復，希望大家都出入平安。夏語心的貼文曝光後，立刻吸引超過10萬人湧入觀看。大家也紛紛留言，「感覺是精神或心理有狀況，幸好妳沒事」、「可悲的是他有精神疾病，很快就會放出來了」、「很疑惑這種人怎麼有錢又有閒，可以到處追星蹲點堵藝人」、「他到底怎麼知道這些行程資訊的？太詭異了！警方應該要一併調查」。
汶汶還在醫院治療 恐怖阿北已遭逮捕
目前許男因為持刀攻擊汶汶，已經被依殺人未遂罪移送法辦。至於汶汶，目前仍還在醫院，尚未露面報平安，據說她的頸部傷口不淺，到院後醫師判定要立刻開刀才能救回來，好在經過手術治療，汶汶暫無生命危險，粉絲則呼籲希望許男被重判。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110