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▲勇士總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）（右），想為勇士帶來更多選秀籤，但第一步向黃蜂討論交易，卻慘被打槍收場。（圖／美聯社／達志影像）

根據《ClutchPoints》記者西格爾（Brett Siegel）報導，金州勇士為了幫柯瑞（Stephen Curry）添增更多即戰力幫手，近期聯繫夏洛特黃蜂，希望透過交易換來黃蜂2026年14、18號選秀籤，結果慘被黃蜂打槍收場，但勇士仍在接下來3天內，持續透過各種管道，期望在保留自身11號選秀籤情況下，交易到更多選秀籤。報導中清楚描述，勇士總管小鄧利維（Mike Dunleavy）曾主動聯繫黃蜂球團，探詢交易可能性，但雙方對話並未取得進展，原因是黃蜂對交易送走這2個選秀權毫無興趣，消息人士指出，黃蜂很滿意目前的選秀順位，並傾向留住他們自選。勇士目前擁有今年選秀第11順位籤。這是一支選秀大年的樂透末段籤位，也是自2021年以第7順位選中庫明加（Jonathan Kuminga）以來，所擁有的最高順位選秀權。報導中也說明，即便黃蜂反應冷淡，據傳勇士仍持續在評估其他潛在的交易方案。西格爾更指出，如果報價合適，勇士也對於將第11順位「向下交易」持開放態度。此外，他們沒有排除在保留或重塑樂透資產的同時，額外增添一個首輪中後段（接近20順位）選秀權的可能性。這意味著勇士隊在選秀大會前夕或進行期間，依然可能表現得相當活躍，特別是當他們認為首輪後段有符合球隊陣容需求的潛力新秀時，一切的目的，將是為柯瑞添增更多即戰力幫手，尤其本屆選秀會首輪中段，被認為有許多功能性特殊的新秀。實際上，小鄧利維（Mike Dunleavy）前段時間曾暗示，勇士留下並使用第11順位籤可能性，大於將其交易出去，同時他也指出球隊有必要提升年輕活力與運動能力。 一直以來，勇士都在積極尋找各種方法，在柯瑞生涯尾聲的奪冠窗口期中，將球隊戰力最大化。