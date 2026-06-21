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▲台灣保險法權威、北宇管顧總經理劉北元。（圖／劉北元提供）

隨著台灣正式邁入超高齡社會，民眾面對的人生課題早已從單純累積財富，轉向如何管理財富、照顧家人、傳承價值與守護晚年。專家劉北元指出，許多人以為「終活」是人生最後階段才需要思考的事，但從法律與家庭治理的角度來看，真正重要的關鍵其實在於及早完成規劃，透過制度與安排，降低未來家庭可能面臨的衝突與風險，他也提出6大戰略，將繁複的法律策略與專業的信託或保險架構，轉化為易懂的傳承策略，引導民眾步步成為自己人生操盤手。近期社會事件更凸顯這項議題的重要性。2026年以來，外界因前總統馬英九記憶力爭議而再度關注高齡失能與失智風險，而歌手黃大煒猝逝後，也引發外界對繼承與財產安排問題的討論。同時，台灣正迎來史上最大財富移轉浪潮，一年遺產總額躍增至1兆3200多億元，規模不僅超越冰島全年度GDP，也讓房市正式迎來「大繼承潮」，每3間轉手房屋就有一間來自繼承。在高齡化、少子化、重組家庭增加、企業接班與長照壓力同步升高的背景下，人生風險已不再只是財務問題，而是家庭秩序與人生治理的挑戰。「許多人以為人生終局規劃是豪門專利，其實一般家庭面臨的法律與親情衝突往往更殘酷。台灣保險法權威、北宇管顧總經理劉北元從真實法院判決、家族衝突與企業接班等血淋淋的真實事件中發現，缺乏事前的秩序規劃，最終帶給家人的往往是法律訴訟與親情決裂，呼籲大眾應主動建立「終活計畫」，透過精準工具為一生解套。根據多年處理民法案件、家事糾紛與企業傳承問題的經驗，劉北元提出6大戰略與商業模式，涵蓋資產傳承、債務保全、事業接班、關係和解、老後安養及尊嚴善終6大面向，將繁複的法律策略與專業的信託或保險架構，轉化為易懂的傳承策略，引導民眾步步成為自己人生操盤手。在財富大移轉時代，近年來法院受理的大量繼承案件顯示，遺囑效力爭議、不動產分割問題、特留分糾紛以及保險金歸屬認定，持續成為家事訴訟重要來源。許多案件往往歷經多年訴訟，家庭成員彼此對立，甚至造成親情決裂。劉北元認為，應透過合法的遺囑與信託工具，在生前明確表達意願，搭配適當的財富補償方案，用法律秩序守護家庭和諧。劉北元觀察，許多家庭在親人離世後才發現潛藏的保證責任、投資風險或未揭露債務，進一步影響繼承程序與家庭財務安全。部分企業主在創業過程中承擔大量連帶保證責任，一旦發生突發事件，家人可能立即承受龐大壓力。他表示，資產規劃與風險管理應同步進行，透過法律架構、保險制度與信託工具建立保護機制，有助於降低家庭遭受衝擊的機率。根據統計，未來10年將有大量中小企業進入世代交替階段。接班人培育、股權安排、經營權移轉以及家族治理制度，都將直接影響企業未來發展。劉北元指出，許多創辦人投入畢生心血建立企業，卻未及早處理接班規劃。等到健康出現狀況或面臨退休階段時，家族成員對於企業未來方向已出現不同意見，後續協調難度大幅提高。「接班規劃越早開始，企業永續發展的機會越高，家族成員之間也更容易建立共識。」在眾多訴訟案件中，劉北元經常看見家庭成員因長期缺乏溝通，導致誤解與衝突持續累積。等到繼承、照護或重大財務問題浮上檯面時，原本存在多年的矛盾也同時爆發。他認為，家庭治理除了法律安排，也需要情感層面的整理與修復。透過家庭會議、家族共識建立及提前溝通，藉由生前的意願表達與生前錄影，在理智清醒時向家人傳遞愛與關懷，減少未來的對立與爭議。隨著平均壽命持續延長，退休生活規劃的重要性也日益提升。失智症人口增加、長照需求攀升、照護人力不足等現象，讓許多家庭開始思考未來照顧安排。劉北元建議，民眾可透過保險、安養信託、意定監護及相關法律制度，提早規劃生活照護與財務管理機制。當失能或失智情況發生時，家庭仍能依照既定安排維持穩定運作。近年《病人自主權利法》逐漸受到社會重視，預立醫療決定、醫療委任代理人等制度也開始進入大眾視野。面對生命最後階段的醫療選擇，越來越多人希望能夠事先表達自己的意願，減少家屬在重大醫療決策過程中的壓力。劉北元表示，當資產、家庭、事業、照護、醫療與傳承都能獲得妥善安排，家庭面對風險時便能擁有更高的穩定性，人生無法預測下一個風險何時出現，但每個人都可以提前準備。終活計畫的目的在於替自己保留選擇權，也替家人留下清楚方向，成為自己的人生秩序規劃師。