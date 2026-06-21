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中信兄弟啦啦隊汶汶昨（20）晚遭狂粉許姓男子（又稱汶汶阿北）割頸，所幸手術後無大礙，許多人發現這名阿北曾經跟蹤過許多女藝人，主播房業涵就是苦主之一，她在Threads上分享，以前這名阿北每天都會在電視台等她下班，後來乾脆直接把車開到地下室，也不知道為何對方可以掌握各種時間表，她回想當初，每次要拒絕粉絲合照要求，都會有點不好意思，但如今看來，「完全不用不好意思，保護自己比什麼都還要重要。」房業涵PO文分享，「昨晚一堆人貼給我～～ 砍殺汶汶的阿北 就是以前『每天每天每天』都在電視台，等我要拍照的粉絲，從華視ㄧ路等到東森，長達好幾年。」這期間她的朋友、同事都會保護她，護送她出門，但是面對阿北的堅持，同事也會很好心地幫阿北近距離拿手機，所以很多人都見過他。房業涵說，後來幾年她乾脆直接把車開進公司地下室，才免於每天被阿北「親切問候」、「要求拍照」，不過在一些國慶大典或是大型的公開活動，都還是會遇見，房業涵也提到很重要的一點，就是很多明星在遇到粉絲要求近距離拍照時，想拒絕但又不好意思，「如今發生這件事情，提醒所有人，完全不用不好意思，保護自己比什麼都還要重要。」不少粉絲看了也心有戚戚焉，「那些拍拍團在這方面真的太恐怖了」、「我昨天看到長相也馬上想到之前」、「太恐怖了！ 我想到之前他跟你跟到南部外場，一下車看到他真的傻爆眼」、「他到底跟了多少人....超可怕」。